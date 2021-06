El drama de Lali Espósito en La Voz Argentina: "Me quiero matar"

¡Rompió en llanto! El mal momento que Lali Espósito pasó en La Voz Argentina 2021. El sorpresivo testimonio que reveló la cantante en el reality de canto de Telefe.

La Voz Argentina es el programa que llegó para tomar el lugar que dejó MasterChef Celebrity y darle un cambio de imagen a Telefe. El exitoso ciclo de canto recibe semana a semana a decenas de participantes que sueñan con poder consagrarse y lograr un renombre en el ámbito de la música. Sin embargo, y de manera curiosa, en la edición del pasado lunes 28 de junio, la jurado Lali Espósito protagonizó un momento sumamente dramático con uno de los concursantes y se largó a llorar.

Con la compañía de Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y la dupla Mau y Ricky, Lali debió analizar y evaluar a Ignacio Sagalá, que subió al escenario para cantar "Los sonidos del silencio", de Sergio Denis. Pese a que el joven de 19 años demostró mucho talento, ninguno de los cinco jueces se dio vuelta para darle el visto bueno.

Mientras la madre y el padre del joven esperaban a recibir una buena noticia, los famosos coaches se mostraron dubitativos. Al comprobar que Ignacio tenía tan sólo 19 años, Soledad Pastorutti confesó: "Creo que me arrepentí, tiene una voz particular". Por su parte, Mau expresó: "Yo también me arrepentí demasiado".

Ignacio, oriundo de la Provincia de Córdoba, se mostró un poco tímido con la situación. Sin embargo, Ricky Montaner le hizo un pedido particular: "Hermano, me encantaría como fanático de la música que soy saber si me podrías dar el placer de escucharte cantar otra cosa".

Inmediatamente después, Sagalá eligió una canción de Adele y terminó por maravillar a los presentes. Y las reacciones de los jueces fueron sorprendentes. Varios de ellos terminaron con la boca abierta, al punto de que Lali Espósito quedó sin palabras: "No, no, es increíble, no puedo parar de llorar".

Ricky Montaner frenó el grito del público y manifestó: "Tú te mereces una disculpa, te lo digo en serio". Por su parte, Ricardo Montaner aclaró: "La canción que él eligió no es para venir a esta audición. En esta instancia, el artista elige su canción. Elegiste una canción equivocada que no nos permitió eso que encontramos ahora que cantaste lo de Adele. Te invito a que regreses y que puedas volver y podamos disfrutar de tu voz".

El fuerte testimonio de Lali Espósito tras escuchar a Ignacio Sagalá en La Voz Argentina 2021

Tras la audición de Ignacio Sagalá, Lali Espósito quedó conmocionada y reveló: "En un momento, tuve una especie de intuición en la que me tenía que dar vuelta y no lo hice, y eso me mató. Es muy bonito lo que pasó con Ignacio, creo que es un gran ejemplo de muchas cosas, y me quiero matar que no lo elegí".