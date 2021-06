La Voz Argentina: El participante que hizo llorar de emoción a los coaches

Francisco Benítez cantó un clásico de Mercedes Sosa y conmovió a los coaches que lo aplaudieron de pie y se pelearon por tenerlo en sus equipos.

La Voz Argentina, el show de talentos que es furor en el mundo entero y que llegó a puro éxito a Telefe, tuvo un momento muy emotivo tras la presentación de un participante cordobés. Francisco Benítez tiene 22 años y trabaja para la Cooperativa Eléctrica de Colonia Tirolesa, y no sólo sorprendió con su voz, sino con su historia ante Lali Espósito, Ricardo Montaner, La Sole y Mau y Ricky quienes se emocionaron hasta las lágrimas.

"Sufro de tartamudez desde los 6 años y me costó mucho seguir. Lo que me salvó fue cantar, es como que lo que no puedo decir lo canto para la gente", le confesó el joven a las estrellas tras cantar una versión de Todo cambia, un clásico de clásicos de Julio Numhauser, inmortalizado con la voz de Mercedes Sosa. Al minuto de comenzar su presentación, uno a uno los coaches fueron dándose la vuelta y lo aplaudieron de pie.

"Explícame por qué me hiciste llorar", le pidió Ricardo Montaner. "Tú ni te has enterado todavía de lo que Dios te ha dado a ti para llevarle un mensaje de esperanza y amor a quien lo necesita. Cuando alguien canta como cantas tu, no hace falta que hables ni que digas más nada. Porque con lo que cantaste nos dijiste todo", expresó Mau.

A continuación, Soledad Pastorutti no quiso quedarse atrás y, conmovida, expresó: "Nunca sentimos tanta necesidad de tener a alguien en el equipo. Elegiste una canción muy especial para nuestro país. La versión es la de Mercedes Sosa, pero la tuya no está muy lejos".





"Lali se quedó sin lágrimas. Sos para mí un ejemplo, y la canción que trajiste fue una señal. Viniste a decirnos 'muchachos, pónganse las pilas'. Gracias por este regalo que me das", continuó La Sole poniendo en evidencia a Lali, completamente emocionada, que no dejaba de llorar. A continuación, el joven cordobés eligió a la cantante de Arequito para estar en su equipo. “Vengo de un ambiente del folclore, así que me voy con la Sole”, afirmó categóricamente.

Luego, en off, Soledad no abandonó la emoción y destacó: "Nos va a hacer llorar más de una vez en este programa. Me hace feliz escucharlo y estoy contenta de que me haya elegido". "Es una persona que me va a ofrecer ver las cosas de otra manera", adelantó.