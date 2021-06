El mal momento de Braulio Assanelli, el último ganador de La Voz Argentina: "Tuve un golpe duro"

El ganador de La Voz Argentina 2019 rompió el silencio y compartió el difícil momento que atraviesa desde que inició la pandemia de coronavirus.

La voz Argentina, el star show conducido por Marley, volvió a la pantalla de Telefe y ya se está consagrando en el prime time, pero lejos de las luces y el escenario, Braulio Assanelli, el último ganador del reality está pasando el momento más difícil de su carrera debido a la pandemia de coronavirus que tiene en vilo al mundo hace más de un año y medio.

El cantante uruguayo dialogó con La Once Diez / Radio de la Ciudad y afirmó que con las restricciones para frenar los contagios de covid-19, su camino que inició con pie de plomo en la pantalla de Telefe se vio truncado. "Se enfrió mucho mi carrera, que venía con un calor tremendo”, lamentó. A continuación, detalló: “de hacer un show cada dos o tres días pasé a no tener nunca más un show”.

“Fue desesperante en un principio. Después lo supimos manejar porque trabajo con un equipo, hay gente que me tiraba ideas y supimos salir. Abrí dos academias de música y clases para adultos y para niños. Fue lo que hice en Uruguay y es lo que me sostuvo”, reveló Braulio al tiempo que explicó cómo llevaba su carrera tras el éxito en La Voz.

“2019 fue una locura respecto a shows y giras que tuve, tanto en Uruguay como en Argentina, pero también recorrí parte de México e hicimos una gira en Estados Unidos para las colonias uruguayas”, compartió y, casi inevitablemente, insistió con que el año pasado fue muy difícil. “En 2020, como decimos, a lo bruto, fue una cagada esto del covid”, expresó.

En este sentido, reflexionó sobre su empuje profesional luego de coronarse campeón del reality. “Mi vida podría haber sido distinta en caso de que no estuviera la pandemia ya que hubiera tenido otras oportunidades que no se me habrían suspendido”, como “dos viajes más a México que tenía para hablar con productoras y discográficas de allá”.

Por último, apenado, afirmó que “todo eso se quedó congelado”. “No sé si me cortó las piernas (la pandemia). Capaz que me cortó una, por decirlo de alguna manera. Tuve un golpe duro, el cual lo soporto y lo voy a estar aguantando hasta que me muera. Y voy a seguir caminando con una pierna sola, si es posible”, completó.