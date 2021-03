Juana Viale estará al frente de las exitosas mesazas de su abuela, tal como ocurrió durante todo el año de pandemia. De esta manera, tras hacerse cargo de ambos programas, volverá a ser la cara del histórico Almorzando con Mirtha Legrand y su versión nocturna, La Noche de Mirtha. La novedad del ciclo es que, por pedido de La Diva, se agregará la extensión "Con Juana Viale" a ambos formatos. Recordamos que este sábado 27 de marzo es el día de elegido para su vuelta a las pantallas.

La conductora, en diálogo con Teleshow, se refirió a lo que se viene en el programa y hasta mostró su deseo de traer más invitados políticos. "Me gustaría tenerlo a Alberto (Fernández), a Mauricio (Macri), Santiago (Cafiero). Me gustaría tenerlos a todos. Desde Seguridad, Justicia, que se siente todos, es importante", manifestó. Y hasta admitió escribirle personalmente al presidente: "Me dijo que veamos más adelante, esto fue el año pasado. Después le volví a escribir y no me contestó. Seguramente ha tenido un año bastante complejo pero sería interesante que este año sí pueda sentarse".

En la misma línea, Viale admitió que le gustaría contar con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en su mesa. Pero, más allá de esto, remarcó: "Una Cristina que se deje preguntar y que no se sienta con una necesidad imperante de responder lo que ella quiere decir sino de responder preguntas reales". Mientras que, sobre el expresidente y líder del PRO, expresó que le preguntaría "desde los errores que cometió hasta que hubiese hecho como presidente en esta época".

Más allá de esto, la nieta de Mirtha se refirió al programa y a pesar de que "fue un desafío enorme" el hecho de ponerse unos zapatos que, según ella, le quedaban muy grandes, dejó en claro que empezó a disfrutar la conducción. "Le fui tomando el gusto, me gusta escuchar, que se armen debates, que la gente exponga lo que piense. Gente de cualquier partido político, no hay ninguna cara que queramos mostrar como programa", manifestó.

Si bien Juana seguirá en la conducción de las Mesazas, no está descartado el retorno de Legrand. "La abuela quiere volver, siempre quiere trabajar. No con dos programas semanales, porque ya no tiene ganas, pero sí con unos especiales", contó. Y agregó sobre la pandemia del coronavirus: "Enriquecería la entrevista desde otro lugar, vamos a compartir estudio pero cuando esté todo un poquito más controlado".

Por último, adelantando lo que será el nuevo ciclo, Juana Viale explicó: "Me gustaría un programa completamente abierto, es necesario escuchar todas las voces y no quedarse con una campana de nada. Las elecciones son un puntapié para que se animen a sentarse varios que no se han sentado; estoy expectante". Y sentenció: "Por decisión propia, todos han sido invitados. Si no se sentaron, fue porque no quisieron".