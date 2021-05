Hilarante: La Negra Vernaci imitó a Canosa y la comparó con Micky Vainilla.

"Cualquier parecido con Micky Vainilla, es pura coincidencia. Que lindo mensaje que una comunicadora lleve medias. Si las llevara sucias sería mejor", ironizó Elizabeth "La Negra" Vernaci en las mañanas de La Negra Pop (Pop Radio), su magazine junto a Humberto Tortonese, criticando las lamentables declaraciones de Viviana Canosa, quien confesó que siempre lleva en su cartera medias usadas para darles a los chicos de la calle,

"Tenía muchas ganas de dar bombachas con flujo a algunos políticos que todavía no tuve la suerte de invitar. Tampoco es que soy re 'enflujadora' pero hay políticos que me encantaría que vengan al programa para rociar con agua, con meo. Quiero seguir tomando lavandina o lo que sea. Creo que una linda invitación para que vengan es mandarles una bombacha llena de flujo. Me parece un gesto de amor", se burló Vernaci, en una imitiación desopilante del funesto pase que la periodista macrista protagonizó junto a Luis Novaresio, quien en todo momento avaló las declaraciones de su colega sin desacreditarlas o ponerlas en tela de juicio.

Con ironía, "La Negra" se puso picante e imitando el tono de voz de Canosa, lanzó: "Y recuerden: todo lo que sobra en casa, no lo tiremos. Pongámoslo en la cartera y se lo damos a ese pobre que está en la calle. Una media, un zapato, el calzoncillo viejo de tu exmarido se lo das al pobre". La crítica radial siguió con un comentario de un miembro del equipo de La Negra Pop en la voz de Novaresio y su típica condescendencia con las declaraciones de su colega.

"Vivi, la producción acaba de traer a un pobre al piso vestido con toda la ropa que desechaste. Todo medias se puso", expresó la voz que imitaba a Novaresio, a lo que Vernaci arremetió, en tono burlón: "Esa soy yo. Soy buena por donde me busquen. Soy Vivi Canosa". Acto seguido el duro segmento culminó con un recorte del personaje Micky Vainilla, una parodia humorística y plagada de críticas sociopolíticas a los fanáticos hitlerianos creada por Pedro Saborido y encarnada por el actor Diego Capusotto.

"Yo antes tiraba la media, pero alguien que hace solidaridad me dijo que me las lleve en la cartera", había señalado Viviana Canosa, en un reciente pase con su compañero de A24 Luis Novaresio, quien hizo un gesto de incredulidad aunque nunca desacreditó el aberrante comentario. Canosa intentó explicar: "Vos tenes que decir esta media me quedó y esta otra me quedó. ¿Por qué las vas a tirar? llevatela en la cartera que siempre hay un niño en la casa que lo necesita".