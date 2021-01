La Negra Vernaci en Pop 101.5

"La Negra" Vernaci confirmó que se contagió coronavirus el pasado viernes, luego de realizarse un hisopado. Pese a atravesar la enfermedad, volvió a la radio desde su casa y arremetió contra Pop 101.5, la emisora en la que trabaja.

En La Negra Pop, Vernaci estalló al aire contra el área de Recursos Humanos de la radio y, fiel a su estilo, no se guardó nada. “¿Por qué se llama Recursos Humanos? ¿Por qué le pusieron la palabra humanos, si no tienen nada de humanos?” comenzó. Tanto Vernaci, como su compañero Humberto Tortonese son parte de la lista de contagiados en Pop, donde también figura el conductor Diego Korol.

En esa línea, "La Negra" se preguntó: "¿Por qué le metieron la palabra ‘Recursos Humanos’ a toda esa parte administrativa de las empresas que supuestamente se tienen que ocupar del personal y lo único que hacen es mandar un mail, un bot, ni siquiera un mail personal, que dice ‘como resultaste contacto estrecho con la conductora, quédate en tu casa hasta el 29 de febrero’, y se terminó?”.

Muy enojada con el trato de la empresa para con ella y el resto de los empleados, Vernaci siguió en el mismo tono de queja. “Nadie más te llama, nadie más te pregunta, no te mandan un médico, no hay nada que tenga que ver con lo humano", cuestionó. Al tiempo que consideró que "es mentira la palabra humano y no tiene nada que ver" con el área administrativa de la empresa y que eso "da a confusiones". "Uno cree que la empresa te va a hisopar o algo, no”, disparó.

La conductora reveló que debió realizarse el hisopado por su cuenta luego de presentar algunos síntomas leves y conocer la noticia del positivo de Korol. “No es algo que nos pasa sólo a nosotros en la radio: pasa en todas las demás radios y también en todos los demás trabajos. Hay cosas que no las comprendo porque si te contagiás en tu trabajo, la empresa tiene que responder”, sostuvo.

Vale recordar que el pasado 25 de agosto de 2020, Vernaci sufrió la muerte de su padre como consecuencia de los efectos del coronavirus. “Hace muchos años que ya estaba enfermo, y era una situación esperable, pero nunca pensé que lo iba a tener que afrontar en un contexto difícil, solitario, cruel y doloroso como este, y todas las palabras que puedan imaginarse”, afirmó por entonces la locutora.