Otro papelón de La Nación: Le cambiaron el nombre a un conductor y los escrachó en redes

El conductor de 100 Argentinos Dicen puso en evidencia un error del diario centenario porque le cambiaron su nombre en la edición impresa.

Darío Barassi compartió a través de sus redes sociales un picante mensaje para el diario La Nación. Tras identificar con la ayuda de una seguidora que en la edición impresa del diario centenario le cambiaron el nombre. El conductor de 100 Argentinos Dicen aprovechó su alcance en Instagram para lanzar una curiosa humorada.

"Soy el que quieran" escribió Darío Barassi en un video en el que lo etiquetó una seguidora de Instagram. En el video que el conductor compartió a través de stories puede verse que lo llamaron Diego en la mismísima tapa de la "tribuna de doctrina". Curiosamente, el aviso de su seguidora venía con la pregunta "perdón, ¿pero sos el Diego?".

De todos modos, la edición digital del día anterior del diario corrió con mejor suerte cuando el conductor de 100 Argentinos Dicen celebró la entrevista en la que su nombre fue puesto correctamente. "Sólo soy un gordo que juega y deja todo, con ambición y con pasión. Estoy agradecido nivel mil a esta nota y a uds.", expresó Barassi.

La nota en cuestión daba cuenta del éxito que reviste 100 argentinos dicen en la pantalla de El Trece. Inclusive se trata casi del único programa de la grilla que se reparte triunfos con Cortá por Lozano (Telefe), su rival directo de horario, aunque el mismo actor y conductor se encargó de aclarar que no considera al ciclo de Lozano como una competidor ya que su "única competencia" siempre es consigo mismo.

La confesión de la madre de Lali Espósito sobre Darío Barassi

Al leer el sentido mensaje del conductor sobre la nota que le hicieron, Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, le respondió a través de Twitter con tiernas palabras y compartió que recordaba un gran gesto que tuvo Darío cuando Lali se lanzó como cantante. "Quiero agregar que cuando Lali hizo sus primeros shows y apostó sus ahorros, Darío Barassi vino a oficiar de host y no quiso cobrar ni un peso. ¡Todo vuelve!", expresó.

Luego, el conductor leyó el mensaje y le agradeció a la mamá de la coach de La Voz Argentina haber recordado algo tan importante, pero Majo, aprovechó el ida y vuelta y le recordó un olvido que tuvo en aquella ocasión. "No me olvido de tu gesto, de buen tipo, buen compañero. Solo te recuerdo que te olvidaste la caja de vinos y por supuesto yo me las tomé", bromeó.