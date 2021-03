No son horas fáciles para Carlitos "La Mona" Jiménez. Su madre, Esilda Rufino de Jiménez, falleció este domingo en el Sanatorio Allende de Córdoba: tenía 93 años y padeció una insuficiencia cardíaca que terminó por quitarle la vida. El músico aún no se ha pronunciado públicamente sobre esta pérdida tan grande para él y su familia.

Esilda Rufino de Jiménez vivía en una residencia geriátrica, sin embargo en los últimos días fue trasladada a un sanatorio ya que presentó complicaciones cardíacas que le impidieron seguir con su vida habitual. Ya en el nosocomio, la madre de "La Mona" batalló contra un cuadro del que no pudo salir.

Por su parte, Natalia Jiménez (hija del cantante) se expresó en su cuenta de Instagram para desearle el descanso eterno a quien fue su querida abuela. "Que en paz descanses Esilda. Gracias a todos por sus mensajes afectuosos para mi papá y la familia". En tanto, "El Mandamás" se mantiene en silencio y no ha emitido ningún comunicado sobre este triste episodio que debe afrontar.

La madre de "La Mona" Jiménez siempre optó por tener un perfil bajo: no se la reconocía fácilmente entre quienes asistían a los shows del cantante cordobés, aunque sí solía acompañarlo a sus presentaciones con frecuencia. En una de las últimas notas que dio, en diálogo con Cuarteteando, Esilda supo manifestar: "Jamás sufrí por ser su mamá. Él es muy positivo, alegre y contagia alegría. Siempre tuve fe en que Dios lo iba a ayudar. Nació con toda la suerte del mundo y uno se acostumbra a la suerte".

El hermano de la Mona Jiménez lo acusó de abandonar a su madre en un geriátrico

El hermano de la "Mona" Jiménez, Luis Guillermo, lo acusó de no cuidar a su madre ni visitarla en la residencia para adultos mayores donde vivía. "Está abandonada en un geriátrico", aseveró, antes de sufrir el fatídico desenlace.

Después de despedir a todos sus músicos y surfear un reclamo millonario de una hija que reconoció a prinicipios de 2020, la "Mona" se vio envuelto en otro escándalo luego de que su hermano Luis Guillermo lo acusase de negligencia y de descuidar a su madre, Eslida Rufino Santillán, quien fue internada en un hogar para adultos mayores.

"Esta es mi madre, está en un geriátrico, la pobre, sufriendo mucho y yo no me puedo hacer cargo. Teniendo un hijo muy famoso que no la va a ver ni nada. Quiero que me ayuden a compartir esta historia para que llegue a Carlos Jiménez", escribió el hermano del referente de la movida tropical en su cuenta de Facebook, tiempo atrás.