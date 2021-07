Feinmann recitó a L-Gante en vivo y se volvió viral: "Enrrollándome un churro mixto"

En un nuevo episodio surreal, al periodista de la oposición se le ocurrió que CFK es rapera y recitó al músico de 21 años para criticarla. Pero los internautas no tardaron en mencionarlo.

A Eduardo Feinmann le molesta que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner haga cualquier cosa. Esta vez, lejos de denunciar su silencio, comenzó a delirar en vivo y la llamó "rapera" luego de que Cristina pusiera como ejemplo al principal referente de la "cumbia 420", L-Gante, al hablar del plan nacional Conectar Igualdad.

"Estas son las letras que le gustan a Cristina Kirchner ahora que es rapera", anunció Feinmann para presentar ante los seguidores del canal ultramacrista un nuevo papelón para correr por algún lado a la expresidenta. "Le gusta, por ejemplo esta frase 'la mente cada vez más loca, enrrollándome un churro mixto, ¿te va gustando?'", aseguró.

El problema del periodista emblema de la oposición empezó temprano cuando, en la presentación de Conectar Igualdad en Lomas de Zamora, Cristina mencionó a L-Gante, uno de los artistas más importantes del momento. "Hace unos días escuché una entrevista a L-Gante, que con una computadora y un micrófono compuso su música", reveló Cristina mientras hablaba en un acto en Lomas de Zamora.

En esta línea, el periodista enfatizó mientras se escuchaba al artista sonando de fondo en la pantalla de LN+: "Es interesante, eh. Es L-Gante. Es el rap que le gusta a Cristina Kirchner. Mirá, escuchá, muy bien". Concentrado, continuó con su performance teatral y volvió a citar al artista: "'Tranqui, quemando maría'. "La María es la droga. 'Parando en la esquina'... Esto es lo que le gusta a cristina, wow", remató.

Feinmann leyó las canciones de L-Gante y se volvió furor en Twitter

L-Gante contra los lectores de Clarín

Resulta que Feinmann no sólo está molesto con Cristina sino también con L-Gante luego de volverse viral por una respuesta con mucha altura en la que apuntó contra los lectores de Clarín, el otro brazo de la oposición, que lo criticaron. "Estuve leyendo comentarios y ante un público como el de Clarin que tiene menos barrio que Alex caniggia no me esperaba menos jajaja pero bueno, chetos subestimando gente humilde siempre van a haber".

En la misma oportunidad, el artista oriundo de General Rodríguez que ahora está de gira por México, reforzó la chicana contra sus detractores y aseguró que "quizás pronto" se tome vacaciones para estudiar tres carreras y hacer quedar a sus críticos "como unos monos con teclado". El cantante también aseguró que está "completamente firme para que vean como es y fue" su realidad para llegar al lugar que ostenta y que se ganó hoy en la música argentina y latinoamericana.