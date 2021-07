Lapidaria: la hija de Karina defendió a su mamá con un fuerte tweet

La primogénita de la compositora y El Polaco fue contundente en su respuesta a los comentarios detractores que muchos dedicaban a su madre.

Después del tenso momento que Karina La Princesita vivió en Showmatch: La Academia y su cruce con Ángel de Brito, la hija de la cantante, Sol Cwirkaluk, acudió a sus redes sociales para defender a su madre. La adolescente lanzó una contundente frase en su cuenta de Twitter, en alusión a cuán importante es empatizar con las situaciones difíciles que atraviesan las personas.

“No minimicen los problemas de los demás”, escribió la primogénita de la voz de Con La Misma Moneda y el cantante El Polaco. Sol se refierió a los conflictos legales que su madre tiene con algunos ex músicos, quienes le reclaman irrisorias sumas de dinero que, según el relato de Karina en Los Ángeles de la Mañana, ella no debería pagar. “Vengo con esto desde 2014, pero hace diez días me avisaron que perdí el segundo juicio que tengo de músicos y ese era el único que yo decía 'lo voy a ganar'”, expresó la cantante en referencia a la situación que la tiene mal, por la que explotó ante una mala devolución del jurado de La Academia y luego pidió disculpas.

“Para alguien que tiene plata, pagar cerca de tres millones de pesos en un año, por ahí pueden. Pero para otros que no estamos rompiendo el traste hace un montón y que yo estoy ganando plata recién hace poco, se me fueron las ganas de esforzarme”, continuó la ex jurado del Cantando 2020, en alusión a la gran suma de dinero que debe abonar tras los juicios perdidos y siguió sobre el error de sus ex compañeros al denunciarla a ella y no a los productores que los contrató en su momento: “Cuatro cagones que se lo hacen a la única mujer que había en ese momento, sabiendo la realidad de las cosas y no se lo hacen a los verdaderos responsables”.

De esa manera, la hija de La Princesita demostró cuánto ama a su madre y no dudó en poner un freno ante las críticas por el desborde que la compositora tuvo en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, donde chicaneó a los miembros del jurado al expresar que ella ya había estado en ese lugar y que sabía que en algún momento le tocaría enfrentar una situación de ese estilo.

Picante cruce

Al ver el testimonio de Karina en LAM, Jorge Rial utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la sensibilidad de la cantante y definió a la televisión como una máquina de picar carne. “No tiene vergüenza el choca Fititos. Busca que me ataquen los fans de Karina. Nunca vi a nadie tan cara rota”, arremetió de Brito, como respuesta a las críticas de ex conductor de Intrusos.