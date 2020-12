Imagen no apta para impresionables.

La cantante de cumbia y jurado del Cantando 2020, Karina La Princesita, reveló haber sufrido un doloroso accidente y hasta compartió una imagen del episodio. A través de su cuenta de Instagram, la artista evidenció un duro golpe en su dedo pulgar del pie derecho (en el cual se evidenciaron rastros de sangre) y adjuntó un contundente mensaje en el que afirmó no interrumpir sus actividades más allá del infortunio.

Integrando el elenco de la obra de teatro llamada Mágica Navidad, producida por Flavio Mendoza, Karina sufrió un doloroso accidente antes de salir a escena en el Casino de Buenos Aires e hizo público su malestar. "Tengo el piecito lastimado, pero el show debe continuar", manifestó La Princesita, adjuntando una imagen de la extremidad en la que debió soportar un duro e inesperado golpe.

En la actualidad, Karina es una de las figuras más importantes de la farándula argentina. No sólo logró ser referente de la música en cuanto a la cumbia romántica se refiere: también es una de las integrantes del jurado del Cantando 2020 más reconocidas por el público y se insertó en el ambiente teatral de la mano de Mágica Navidad. Justamente, fue en esta obra donde padeció el accidente en su dedo gordo de uno de sus pies.

De lleno en su vida amorosa, La Princesita blanqueó su relación con Nicolás Furman, músico y físico con el que comenzó a salir en secreto y que debió oficializar como su pareja ante los constantes asedios de la prensa. Sin ir más lejos, Karina confesó que tuvo que hablar con su hija Sol (quien fue fruto de su antigua relación con El Polaco) para confirmarle su situación sentimental antes de que se enterase por terceros.

El momento en que Karina 'La Princesita' debió contarle a su hija Sol sobre su nueva relación amorosa

“Me tuve que apurar a contarle a mi hija porque no quería que se entere por la tele. Para andar contando cosas cuando uno no está seguro, está el padre. A mí no me gusta decirle a mi hija que estoy conociendo a alguien, me gusta contarle cuando ya estoy segura. Pero yo me di cuenta que me estaban por mandar al frente con todo el seguimiento que hicieron de lo que publicaba en Instagram, porque entiendo que no fui del todo cuidadosa, y me apuraron", aseguró Karina, en diálogo con Agarrate Catalina.

La presión de los medios y los rumores eran cada vez más fuertes. Es por este motivo que La Princesita tomó la determinación de blanquearle a su hija la situación sentimental que comenzó hace poco tiempo con Nico Furman. "Ahí tuve que tomar la decisión, le dije ‘mirá Solcito, mamá está conociendo a alguien’, antes de que se entere por la tele porque se rompería la confianza que hay entre nosotras”, reconoció la artista.