Beto Casella destrozó a Juana Viale: "A Mirtha Legrand cuando vuelva la veo, a ella no"

El conductor fue muy fuerte contra la actriz.

La disputa en la televisión abierta argentina suma episodios y ahora fue "Beto" Casella el que destrozó a Juana Viale durante su programa habitual Bendita, por El Nueve. Allí, el conductor de 61 años aseguró que "a Mirtha (Legrand) la veo cuando vuelva, a ella no".

Con relación al manejo de la pandemia de coronavirus por parte de la producción de Almorzando con Mirtha y de La Noche de Mirtha, por El Trece, el periodista opinó: “Me voy a ganar algún enemigo, pero sino me queda acá (en la garganta). Ya que hablaban de si fulano no conservó la distancia o de si mengana no usa el barbijo… En estos días, ¿está bien estar comiendo y hablándose a un metro?”.

“Aunque me digan que se testean antes, ya sabemos que con eso no alcanza...", arremetió "Beto" Casella, quien agregó que "me imagino a los más chicos, a los que les hablamos del distanciamiento, que no pueden ir a los los bares, y después ponen la tele y ven gente comiendo hablándose cara a cara". "¿Qué les están diciendo? Yo creo que tendrían que variar ese formato”, expresó de manera contundente en vivo al aire.

Los problemas de salud de "Beto" Casella

Algunos días atrás, el animador televisivo había declarado al respecto: “A los que preguntan qué me pasó en la nariz, que me ven con esta venda hace como un mes, les cuento qué es lo que parecía un granito. Gracias por la preocupación". Y allí reveló que "me encontraron un quiste maligno, de esos que hay que extirpar porque no sabés hasta dónde llegan ni cuánto pueden crecer”.

“En mi caso significó hacer un agujero como un balazo, entraba un dedo", detalló, aunque aclaró que "ya extrajeron todo, por suerte. Después hay que suturar, que no es fácil en esa zona... De hecho, me hicieron una segunda operación para poder acomodar bien". Y concluyó: "Te inflamás, te tienen que poner un poco de toxina botulímica para dejar quietito el músculo de la nariz porque hablás, se mueve y no cicatriza más. Todavía tengo la cara rígida. Pero bueno, hay que hacerlo y se hizo gracias a los doctores. Ahora queda ver si pueden limar un poco, emprolijar”.