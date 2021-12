La terrible chicana de Lanata contra Longobardi por Radio Mitre

El conductor de radio atacó a su ex compañero de emisora luego de su abrupta salida.

El conductor de Radio Mitre Jorge Lanata lanzó una dura chicana contra Marcelo Longobardi, quien hace algunas semanas dejó la emisora del grupo Clarín por diferencias con el fundador de Crítica. Hace días, Longobardi definió a Lanata como un rockstar y ahora le contestó.

"Le agradezco que diga que soy un rockstar. Lo que pasa es que también puede decir alguna otra cosa más de mí. Suponete, que soy un editor, que hice dos diarios, que hice cinco o seis revistas, que tengo 23 Martín Fierro, que escribí 14 libros y algunas cosas más, pero aparte soy un rockstar", contestó Lanata.

"Es un periodista que tuvo muchos años de éxito haciendo algo que había inventado Julio Lagos que es leer las noticias de los diarios"

En una entrevista con Caras, luego Lanata lanzó una terrible chicana contra Longobardi: "Él es un periodista que tuvo muchos años de éxito haciendo algo que había inventado Julio Lagos que es leer las noticias de los diarios".

Acerca de la pelea con Longobardi, el creador de las fake news contra Anìbal Fernández sostuvo que se podría haber resuelto de una manera diferente y que no era necesario el enojo.

"Yo no estoy peleado. No entendí muy bien. No fue mediático. porque él realmente se puso mal con lo que pasó. Se lo tendría que haber tomado con humor, pero no pudo, por alguna cosa personal que no termino de entender, el asuntó lo superó. Lo que hice fue lo que ya había hecho en América TV, estuve ocho minutos leyendo un libro al aire. Imaginate lo que es eso en televisión, salió en todos los diarios del mundo. Esta vez fueron dos o tres minutos, tampoco fue tanto, se lo podría haber tomado con humor", contestó.

Luego cerró el tema: "Además, le había advertido el día anterior, y fue lo que hice. Su salida debe tener que ver con lo que él plantea como un cambio de vida, pero no tengo ningún rollo con él, de mi lado está todo bien".

Lanata se casa

Jorge Lanata tomó una decisión junto a su pareja Elba Marcovecchio que sorprendió. El mismo conductor de El Trece y de Radio Mitre (AM 790) se encargó de dar la primicia a través de una entrevista con la revista Caras en un evento de fin de año.

En una entrevista con Caras, ambos confirmaron que van a contraer matrimonio en 2022. De hecho, Ángel de Brito se refirió a ello en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece): “Una buena noticia es que se casa Jorge Lanata con Elba Marcovecchio. Este 2021 nos va a dar sorpresas maravillosas hasta el final, lo confirmó en la tapa de Caras. Rarísimo”.

Por su parte, la panelista Andrea Taboada aportó al respecto que “la fecha estimada es el 23 de abril y también va a haber boda por iglesia”. “Falta un montón todavía, llegamos”, bromeó Ángel, mientras que su compañera acotó que “hay que empezar a organizar...”. “Bueno, pero ya deben todo organizado”, añadió el presentador, a lo que Taboada intuyó que “seguramente deben tener una wedding planner (organizadora de boda)”.