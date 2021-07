Jorge Lanata contó por qué le es "insoportable" el Día del amigo

El conductor macrista se refirió a quienes le escriben y lo llaman todos los 20 de julio por el Día del amigo.

Como todos los 20 de julio, en Argentina se festeja el Día del amigo. Y en este marco, el periodista macrista Jorge Lanata reveló por qué detesta que lo saluden durante esta fecha. "Es insoportable", confesó al aire de su programa en Radio Mitre.

“Odio a la gente que me llama por el Día del Amigo, la detesto profundamente, porque el 98.6 por ciento no son mis amigos, pero te mandan mensajes”, comentó Lanata, durante el pase con el periodista Pablo Rossi, que es quién hace el reemplazo de vacaciones a Marcelo Longobardi. Y agregó: “Hoy no es el día de los que quieren ser mis amigos, hoy es el Día del Amigo. Los que son amigos gracias a Dios no me mandan mensajes y por eso los quiero, porque son mis amigos”.

Acto seguido, explicó que todo el mundo lo llama porque en Internet viralizaron su teléfono. “A mi celular llama todo el mundo, es insoportable. Odio los emoticones también. Son como los adjetivos cuando escribís; cuando está bien usado, hay que usar uno solo, no hacen falta tres, si ponés tres emoticones es porque no supiste encontrar el correcto”, dijo.

“A mi me llama todo el mundo porque mi teléfono se viralizó en Internet, entonces de golpe, 3 de la mañana, me hacen videollamada grupal unos pendejos rompiendo las pelotas. Y para bloquearlos tengo que agendarlos, entonces en mi agenda hay ‘imbécil 1’, ‘imbécil 2’, ‘imbécil 3’”, sostuvo, aunque señaló que también recibe mensajes de otra índole más afectiva. "Es muy común también que te mande un mensaje un tal Raúl: ‘mi papá es fan tuyo y hoy es su cumpleaños’; entonces sí, le mando un mensaje, me la paso mandando esos mensajes, pero está bien, si para la gente es importante no tengo drama en hacerlo. No me molesta, sí me molesta cuando te invaden el domicilio”, indicó.

Para cerrar, Lanata aclaró que no le molesta el cariño de la gente, pero que tiene que haber "ciertos límites" y recordó las épocas cuando se iba de bares: “Se me sentaban al lado, y eso está mal; si estoy al pedo en un bar, dejame estar al pedo”.

Por qué se festeja el Día del amigo

El Día del amigo se festeja todos los 20 de julio desde 1969, fecha en la que el primer hombre pisó la Luna. La popular efeméride es una oportunidad para reencontrarse con amistades y afianzar vínculos.