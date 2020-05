Jorge Lanata reveló detalles inéditos de su infancia. Más precisamente, de sus primeros años de vida. Es que el periodista ultramacrista, quien confesó en 2017 que fue adoptado, reveló saber dónde nació. Lo hizo en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, conducido por Ángel De Brito.

“Atención porque este es un tema muy serio que Jorge habló muy pocas veces, que es el tema de la adopción. Él contó en su libro hace algún tiempo y después no quiso hablar nunca más”, comenzó diciendo el líder de LAM, quien acto seguido dio paso a la entrevista que fue grabada con anterioridad.

“Había descubierto a los 56 años que era adoptado, de casualidad en una charla con una familiar. Su madre biológica fue madre soltera en Mar del Plata”

“Hace un tiempo cuando sacaste tu último libro hablaste de la adopción, de que te enteraste de que no eras hijo de los que pensabas que eran tus papás. ¿Cómo te cambió eso? ¿Empezaste a ver las cosas distintas?”, fue una de las primeras preguntas de De Brito, a lo que Lanata respondió sin titubear.

“Me hizo pensar… Yo empiezo, no continúo y lo que yo pienso es en Bárbara y Lola y me afirmé en eso. De lo que sé para adelante, yo no miro para atrás nunca”, manifestó Lanata, y allí el entrevistador continuó: “Contaste una discusión con tu papá que después la resignificaste…”.

“Cuando lo veo ahora sí. Me pase la vida pensando que Bárbara tenía las manos de mi madre y no las tenía. También me hizo reafirmar que mi vida es más rara que la mie… He tenido y tengo una vida más rara”, agregó el líder del programa Periodismo Para Todos.

Por otra parte, Lanata enfatizó en su idea de no querer conocer a sus padres biológicos aunque sabe dónde se llevó a cabo su nacimiento: “No, no quise hacerlo. Podría haberlo hecho y hubiera sido relativamente fácil con los contactos que tengo porque sé en qué hospital nací, pero no me interesa. Quizá a lo mejor pregunto por eso, o quizá sea porque mi mamá adoptiva no pudo hablar durante años”.