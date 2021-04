El sincericidio de Jimena Barón sobre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: "Para mi cabeza es mucha información"

Jimena Barón volvió a referirse a la relación del padre de Morrison con Gianinna Maradona

Recientemente, Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona blanquearon su relación de viaje con sus hijos en el sur del país. Por su parte, Jimena Barón, expareja del futbolista reapareció en las redes para anunciar su presencia en el nuevo ciclo de Showmatch como jurado de La Academia y fue buscada por los medios para que compartiera su opinión sobre la nueva relación del padre de su hijo con quien intentó volver durante la cuarentena y no funcionó.

Luego de compartir con Ángel De Brito el relato de la fallida convivencia con Daniel Osvaldo en la que confesó "no entiendo por qué soy tan pelotuda" para explicar por qué intentó volver con su ex pareja, Jimena Barón volvió a hablar del tema. En diálogo con Hay que ver, el programa que conduce el ex Showmatch José María Listorti, la artista fue consultada sobre cómo tomó la confirmación del nuevo romance de Osvaldo con Gianinna, una de las hijas de Diego Maradona, que fue su amiga.

“¿Te sorprendió que Daniel rehaga su vida con alguien que era tu amiga en su momento como Gianinna?”, le preguntó el cronista de Hay que ver a la cantante. “Yo siempre me sorprendo, sino no sufriría. Por eso me va tan para el culo con las relaciones del amor. Hay que curtirse un poco más", empezó diciendo.

"Hay gente que entiende las cosas un poco más rápido, aprende, avanza y se mueve. Yo tengo un lugar más sensible, más ingenuo. Más iluso”, reflexionó la intérprete de La Cobra. A fin de desdramatizar su confesión, aclaró: “Yo me preocupo por mi hijo, en mi casita y por bajar súper educada a dárselo al papá. Después cuando está allá o cuando vuelve le pregunto si está bien, si lo cuidan bien, si está todo en orden y ahí terminó todo". De todos modos, al cerrar, explicó lo que sucede si corre el eje: "Sino para mi cabeza es mucha información”.

Jimena Barón habló por primera vez de su convivencia con Daniel Osvaldo con Ángel De Brito

En una entrevista con Ángel de Brito, Jimena Barón relató la convivendia con Daniel Osvaldo en cuarentena. "No sé qué me pasó habría que preguntarle a mi psiquiatra", bromeó. "Le echo la culpa a la cuarentena, a este momento que estaba atravesando. Obvio que se me revolvieron un montón de cosas y también vi lo que podría haber sido, la familia", disparó.

A poco de comenzar la pandemia en el 2020, los seguidores de Jimena Barón, y por supuesto la prensa del corazón, se sorprendieron cuando se empezó a ver a la actriz en la casa de Daniel Osvaldo, ex pareja con la comparte a Morrison. A pesar de las críticas que la cantante recibió en las redes sociales por su regreso con el ex futbolista, la convivencia siguió por unos meses hasta que repentinamente Barón abandonó las redes sociales y también la relación.