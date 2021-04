"No entiendo por qué soy tan pelotuda", el sincericidio de Jimena Barón por Daniel Osvaldo

Jimena Barón habló de su fallida convivencia con Daniel Osvaldo

Hace aproximadamente una semana, Jimena Barón volvió de forma masiva a las redes, en el momento en que también volvió a lanzar una nueva canción, Flor de Involución. Invitada en Los Ángeles de la Mañana, la actriz habló de la fallida convivencia con Daniel Osvaldo y también de la reciente relación entre el ex futbolista y Gianinna Maradona. Para explicar por qué intentó volver con su ex pareja, la actriz fue contundente: "No entiendo por qué soy tan pelotuda".

A poco de comenzar la pandemia en el 2020, los seguidores de Jimena Barón se sorprendieron cuando se empezó a ver a la actriz en la casa de Daniel Osvaldo, ex pareja con la que es padre de Morrison. A pesar de las críticas que la cantante recibió en las redes sociales por su regreso con el ex futbolista, la convivencia siguió por unos meses hasta que repentinamente Barón abandonó las redes sociales. La relación había vuelto a romperse.

"Estoy intentando entender algunas cosas. Yo hay algunas cosas que no las entiendo", explicó Jimena Barón en un móvil con el ciclo conducido por Ángel de Brito. Pero el momento más desopilante llegó cuando en un rapto de sinceridad sin filtro, la cantante aseguró: "No entiendo por qué soy tan pelotuda". De todos modos, Barón confesó que la pandemia y el encierro le sirvieron como una especie de justificación para el frustrado regreso.

"Yo agradezco mucho mi carrera pero vivo en un departamento muy pequeñito, que recién hace poco pude comprar. Y bueno, apareció él con la casa grande y la huerta, y bueno, él", agregó la actriz, que se veía más "canchera" tras haber procesado todo lo sucedido anteriormente. En plan de confesión, la cantante expresó: "Te vuelven un millón y medio de recuerdos, y obviamente cuando el ser humano opuesto decide cómo ser divino y traerte buenos recuerdos y encandilarte, hay una situación complicada".

La opinión de Jimena Barón sobre el romance entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Tras semanas de especulaciones y rumores, Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona confirmaron su relación en las redes y, obviamente, Jimena Barón no quedó afuera de la situación. Consultada por el nuevo romance del padre de su hijo, la cantante fue escueta: "Yo ahí no me voy a meter porque hoy eso no tiene nada que ver conmigo. Él es el papá de mi hijo y lo va a ser para toda la vida. No tiene sentido que me meta".

Al ser amiga de Dalma Maradona con quien compartió las grabaciones de Los Roldán, Barón y Gianinna se habían vuelto cercanas tras vivir en el mismo barrio privado de Tigre, cuando la cantante aún estaba con Osvaldo en el 2015. La madre de Morrison también habló del vínculo que tuvo con la hija menor de Claudia Villafañe y Diego Maradona: "Ella formó parte de mi vida pero hoy ya no. No corresponde que diga lo que puedo llegar a sentir".