El truco secreto para plantar jazmines en otoño y lograr que crezcan más fuertes.

Con la llegada del otoño, muchos creen que la temporada de jardinería llega a su fin. Sin embargo, especialistas en botánica y paisajismo coinciden en que este período es uno de los más estratégicos para plantar y preparar el jardín de cara a la primavera ya que las condiciones naturales juegan a favor del desarrollo de las raíces. En ese sentido, el jazmín es una de las plantas que idealmente se siembra en esta temporada.

El “truco secreto” que destacan los expertos es aprovechar la temperatura del suelo, que se mantiene más cálida que el aire durante el otoño. Esto permite que las raíces crezcan con mayor facilidad, incluso cuando la parte aérea de la planta parece entrar en reposo. Así, cuando llegan los meses más cálidos, las plantas ya están mejor establecidas y listas para desarrollarse con más fuerza.

Por qué el otoño es ideal para la jardinería

El otoño suele traer lluvias más frecuentes y una menor evaporación, lo que reduce la necesidad de riego constante y favorece una hidratación más equilibrada. A esto se suma una menor presencia de plagas, lo que disminuye el estrés en las plantas jóvenes.

Entre las recomendaciones clave, los especialistas sugieren elegir especies adaptadas al clima local, enriquecer el suelo con compost o materia orgánica antes de plantar y cubrir la superficie con mulch (como hojas secas o corteza) para conservar la humedad y proteger las raíces del frío.

El “truco secreto” que destacan los expertos es aprovechar la temperatura del suelo, que se mantiene más cálida que el aire durante el otoño.

También es un momento ideal para plantar árboles, arbustos y plantas perennes, ya que tendrán varios meses para desarrollar un sistema radicular fuerte antes del crecimiento activo de primavera.

Lejos de ser una estación de pausa, el otoño puede convertirse en el mejor aliado para quienes buscan un jardín más sano, resistente y floreciente en los meses siguientes.