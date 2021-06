Corte de internet mundial: sitios web vuelven a la actividad tras interrupción de Fastly

08 de junio, 2021 | 10.24

FILE PHOTO: Vehicles drive past the New York Times headquarters in New York

Miles de sitios web gubernamentales, de medios de comunicación y redes sociales de todo el mundo volvieron a estar en línea el martes después de haber sido afectados por una interrupción generalizada de una hora vinculada a la empresa estadounidense de la nube Fastly Inc. Sitios de alto tráfico como Reddit, Amazon, CNN, Paypal, Spotify, Al Jazeera Media Network y el New York Times estaban fuera de servicio, según el sitio web de seguimiento de caídas Downdetector.com. El tráfico se normalizó después de una hora de inactividad. Fastly, uno de los proveedores de redes de distribución de contenidos en la nube más utilizados del mundo, declaró que "se ha identificado el problema y se ha aplicado una solución. Los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que los servicios globales regresan". La compañía, que salió a bolsa en 2019 y tiene una capitalización de mercado de más de 5.000 millones de dólares, es mucho más pequeña que sus pares como AWS de Amazon. Ayuda a los sitios web a mover el contenido utilizando rutas menos congestionadas, lo que les permite llegar a los consumidores más rápido. El fiscal general del Reino Unido tuiteó anteriormente que el principal sitio web del país, gov.uk, estaba fuera de servicio, proporcionando un correo electrónico para las consultas. La interrupción puede haber causado problemas a los ciudadanos que reservan citas para la vacunación contra el COVID-19 o informan de los resultados de las pruebas, informó el Financial Times. El sitio web de Fastly decía que la mayoría de sus áreas de cobertura habían sufrido un "rendimiento degradado". Los mensajes de error en varios de los sitios web señalaban los problemas de Fastly. Sitios web de medios de comunicación, como el Financial Times, The Guardian y Bloomberg News, también sufrieron interrupciones. Los editores de noticias idearon ingeniosas soluciones para informar sobre la interrupción generalizada cuando sus sitios web no cargaban. El popular sitio web de tecnología The Verge recurrió a Google Docs para informar de las noticias, mientras que el editor de tecnología del diario The Guardian de Reino Unido creó un hilo de Twitter para informar de los problemas. Al inicio de la interrupción, casi 21.000 usuarios de Reddit informaron problemas con la plataforma de redes sociales, mientras que más de 2.000 usuarios informaron problemas con Amazon, según Downdetector.com. Los usuarios de Twitter se sumaron rápidamente a la caída mundial, creando la etiqueta #InternetShutdown (apagón de internet), y la cuenta oficial de KITKAT dijo a sus seguidores: "Supongo que es hora de tomarse un descanso". "Estuvimos desconectados durante unos minutos porque se cayó todo internet", tuiteó Jitse Groen, director ejecutivo del grupo de entrega de comida a domicilio Just Eat Takeaway.com.