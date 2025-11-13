Estos son los signos más gastadores de dinero, según la Inteligencia artificial

La IA explicó cuáles son los signos del zodíaco que gastan mucha plata.

Una herramienta de Inteligencia artificial analizó los rasgos de personalidad y las costumbres financieras de cada signo del horóscopo para descubrir cuáles suelen gastar más dinero de manera impulsiva o exagerada. El estudio cruzó aspectos emocionales, la forma en que cada signo vive el placer y el éxito, y sus hábitos económicos.

Este enfoque demuestra cómo la astrología puede reflejar patrones de consumo y señala a los signos que tienen menos control cuando se trata de manejar su presupuesto. En tanto, la Inteligencia artificial destacó que hay personas de ciertos signos que "son muy sensibles y su relación con el dinero está atravesada por las emociones". En momentos de estrés o tristeza, suelen recurrir a las compras como una forma de consuelo.

Encabezando la lista aparece Leo, conocido por su gusto por lo ostentoso y su deseo constante de brillar. Los leoninos disfrutan de los lujos, la moda y las experiencias exclusivas, sin miedo a gastar en ropa de marca, regalos caros o eventos elegantes. Buscan destacarse y atraer miradas, incluso si eso perjudica su economía.

La Inteligencia artificial subraya que “su necesidad de reconocimiento y su carácter generoso los lleva a gastar más de lo necesario”, especialmente cuando quieren impresionar o celebrar un momento importante. Por otro lado, Sagitario se destaca por valorar la libertad, los viajes y la aventura, destinando gran parte de su dinero a experiencias, escapadas y actividades al aire libre. Con una personalidad optimista, este signo suele vivir el presente sin preocuparse demasiado por el futuro financiero.

El signo zodiacal que gasta más dinero por lo visual

Según el análisis, Sagitario gasta porque asocia el dinero con la diversión y la independencia. La IA señala que este signo disfruta de “vivir al máximo” y con frecuencia no revisa sus cuentas con detalle. Libra, reconocido por su amor por la belleza, la estética y la armonía, también aparece entre los signos que más gastan. Su gusto refinado lo lleva a invertir en arte, decoración y moda, además de objetos que embellecen su entorno.

El estudio indica que Libra tiende a hacer compras impulsivas motivadas por lo visual o un estado emocional, gastando a veces para sentirse mejor o para mantener el equilibrio que busca en su vida diaria. Finalmente, Piscis se caracteriza por una organización financiera menos rigurosa. Su naturaleza emocional y empática lo impulsa a gastar por impulso, ya sea para ayudar a otros, consentirse o escapar de la rutina. También resaltó que las personas de este signo son muy sensibles y que su relación con el dinero está atravesada por las emociones.