Horóscopo del fin de semana: las predicciones de Mhoni Vidente del 24 al 26 de octubre.

Conocer las energías disponibles permite actuar con conciencia, en este sentido, Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este fin de semana que va del 24 al 26 de octubre. Se tratará de tres días en los que los doce signos del zodíaco experimentarán distintos eventos en el plano del amor, la salud y el dinero.

Aries

El fin de semana se presenta como un momento de introspección para los arianos. En el amor, la suerte da un giro positivo con la llegada de una persona de Capricornio o Leo que podría quedarse por largo tiempo. El viernes 24 de octubre será tu mejor día, y recibirás una sorpresa relacionada con un viaje que te alegrará profundamente. También podrías recibir un perfume como obsequio y conocer un nuevo amor. En el Tarot, tu carta es “El Carruaje”, que te advierte sobre posibles engaños o envidias en el trabajo. No confíes en exceso y sé más reservado con lo que contás, ya que tu felicidad puede despertar celos en tu entorno. Resolverás favorablemente cualquier asunto legal o migratorio. Si estás gestionando un crédito, se aprobará pronto. “El Carruaje” te otorga determinación y te impulsa a no temerle a los desafíos: estás en pleno proceso de construir tu patrimonio. Tendrás suerte con los números 01 y 27.

Tauro

Este sábado recibirás una invitación para una fiesta, comprate algo nuevo y asistí, porque te divertirás mucho. Aprovecharás el impulso para renovar tu casa o adquirir algunos muebles. En cuestiones del corazón, un Virgo o un Escorpio se acercará con intenciones serias. La carta del Tarot que te acompaña es “La Templanza”, que te recuerda la importancia de equilibrar tu tiempo y disfrutar más de la vida. Este fin de semana será ideal para salir con tus seres queridos y dejar atrás los prejuicios en el amor. La suerte te acompaña en juegos de azar con los números 04 y 50, y el color naranja potenciará tu energía y prosperidad. Si se presenta una nueva oportunidad laboral, no la dejes pasar. Será un fin de semana de claridad personal, en el que descubrirás qué te hace realmente feliz.

Géminis

Un fin de semana lleno de pasión y romanticismo te espera. Si estás en pareja, la conexión será muy fuerte; y si estás soltero, podrías conocer a alguien especial de Aries o Libra. Además, recibirás una invitación para salir el domingo, y es un buen momento para retomar la actividad física y mejorar tu bienestar. Tu carta del Tarot es “As de Oros”, que simboliza un período de abundancia y fortaleza espiritual. Todo lo que proyectes con una actitud positiva se concretará. Esta carta anuncia el fin de las malas rachas y el comienzo de una etapa próspera. Tus números de la suerte son 07 y 16, y tu color protector es el blanco. Sin embargo, el Tarot también advierte sobre personas envidiosas a tu alrededor; protegé tu energía encendiendo una vela blanca el 26 de octubre.

Cáncer

Te regalarás algo especial este fin de semana: ropa o calzado nuevo que estrenarás el domingo. Se aproxima una invitación para un viaje hacia fin de año, y disfrutarás de momentos familiares, tal vez en una reunión o cumpleaños. La suerte te acompañará en juegos de azar con los números 23 y 40, y tu color será el azul intenso. Tu carta del Tarot es “La Estrella”, símbolo de esperanza y progreso. Indica avances profesionales, incluso la posibilidad de un trabajo en el extranjero. En el amor, si estás soltero, un Piscis o Sagitario podría llegar para quedarse. No obstante, la carta también te sugiere cuidar tu relación y evitar las traiciones. Evitá prestar dinero para conservar tu buena fortuna. Será un fin de semana de alegría y reencuentros con amigos.

Leo

El amor se mantiene estable si estás en pareja, y si estás soltero, se acerca alguien de Aries o Géminis con gran compatibilidad. El viernes 24 de octubre tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 13, y el color rojo será tu aliado.

La carta que te guía es “As de Espadas”, símbolo de poder y decisión. Representa la claridad mental para avanzar con tus metas, aunque también advierte sobre posibles chismes o conflictos alrededor. Evitá involucrarte en temas que no te conciernen. Esta carta te otorga la fuerza para superar cualquier obstáculo y marca la recuperación de una dolencia o problema de salud reciente. Prestá atención a posibles irritaciones en la piel y consultá a un médico si es necesario.

Virgo

El domingo 26 de octubre te traerá un golpe de suerte con los números 16 y 99. El color blanco será clave para atraer abundancia y bienestar. Este fin de semana podrías pensar en un amor del pasado: cerrá ese ciclo, porque se aproximan nuevas oportunidades sentimentales con alguien de Tauro o Aries que te hará muy feliz. Quizás decidas cambiar de celular o renovar tecnología, pero cuidate de robos en la calle o transporte. Tu carta del Tarot es “El Emperador”, que te invita a cuidar tu mente y tus emociones. No te sobrecargues de pensamientos; dejá que todo fluya naturalmente. Estás en una etapa de poder y crecimiento, ideal para tomar decisiones importantes que te acercarán al éxito económico. Emprender nuevos proyectos te traerá prosperidad.

Libra

En el amor, alguien muy especial finalmente se sincerará contigo, y será el momento ideal para dar un paso hacia una relación más estable. Para los solteros, llega una conexión fuerte con una persona de Acuario o Capricornio, con gran compatibilidad. Tu carta del Tarot es “El Sol”, una de las más positivas, que anuncia buenas noticias tanto en lo laboral como en lo sentimental. Dejarás atrás una etapa difícil y comenzarás otra llena de éxito y optimismo. Sin embargo, la carta también aconseja cuidar tus gastos y empezar a ahorrar para el futuro. Tendrás un golpe de suerte el 26 de octubre con los números 23 y 39, y tu color de la fortuna será el amarillo. El fin de semana será ideal para compartir con tus seres queridos. Evitá dietas extremas o automedicarte; una alimentación equilibrada y algo de ejercicio serán suficientes para sentirte bien.

Escorpio

Será un fin de semana de renovación y decisiones importantes. En el amor, te sentirás más seguro y podrías definir una relación que estaba en pausa. En el ámbito laboral, llega el reconocimiento que esperabas. Tu carta del Tarot es “La Fuerza”, que representa determinación y confianza. Esta carta te impulsa a actuar con calma y sabiduría, recordándote que el control emocional será tu mejor herramienta. Es un buen momento para planificar proyectos personales o iniciar algo nuevo. La suerte te acompañará en juegos de azar con los números 10 y 45, y tu color será el vino tinto. Evitá discutir por temas sin importancia y procurá rodearte de personas que te transmitan serenidad. Si estás soltero, podrías atraer a alguien del signo Virgo o Piscis.

Sagitario

Tres días marcados por la renovación personal. Es momento de soltar rencores, reorganizar tus emociones y permitirte vivir con plenitud. La carta que te guía es “El Diablo”, símbolo de transformación y poder interior. Indica el cierre de ciclos que te afectaron emocionalmente y el inicio de una etapa más libre y positiva. También te otorga doble suerte en el azar, con los números 01 y 14, y te recomienda usar el color naranja. Esta carta sugiere que superarás conflictos familiares o legales y te recuerda ser más selectivo con las personas que ayudás, ya que algunos pueden abusar de tu generosidad. El fin de semana será de mucha actividad social: asistirás a eventos, un partido o incluso podrías recibir una invitación para un viaje hacia fin de año. También llega un dinero pendiente, posiblemente por la venta de un vehículo.

Capricornio

El 24 de octubre tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 19. Usar el color azul te atraerá prosperidad. Los capricornianos solteros podrían iniciar una relación con alguien de Piscis o Cáncer, con quien habrá gran compatibilidad.

Tu carta del Tarot es “As de Bastos”, símbolo de éxito y nuevas oportunidades. Lo que venías deseando finalmente se concreta, aunque deberás mantener la paciencia para no sabotear tu propia fortuna. Serán días de celebraciones, regalos y reuniones alegres. Recordá disfrutar del presente y de la compañía de tus seres queridos. Tené cuidado con el estómago y evitá excesos. También podrías recibir un perfume como obsequio. La energía de esta carta te impulsa a aprovechar las bendiciones que llegan a tu vida y a confiar más en vos mismo.

Acuario

Tu carisma natural te abrirá puertas y te hará destacar en el ámbito profesional. En el Tarot, tu carta es “La Justicia”, que simboliza equilibrio y decisiones acertadas. Se aproxima una propuesta laboral importante y es momento de asumir un rol de liderazgo. En el amor, mostrás tu costado más libre y conquistador; disfrutá este momento sin presiones. También recibirás una invitación para viajar hacia fin de año, probablemente para pasar las fiestas con tu familia. Aprovechalo: será una experiencia positiva. Pagás deudas pendientes o seguros, lo que te traerá tranquilidad. Tendrás suerte el 26 de octubre con los números 00 y 66, y tu color energético será el blanco. Un amor del signo Géminis o Virgo podría reaparecer buscando una segunda oportunidad.

Piscis

Tu carta del Tarot es “La Torre”, que anuncia un cambio importante en el plano económico. Llega una oportunidad que venías esperando para crecer, pero será clave mantener tus planes en reserva hasta que se concreten.

Esta carta te fortalece emocionalmente y te impulsa a abrirte al amor sin miedo. Si estás solo, alguien de Libra o Escorpio podría confesarte sus sentimientos. También podrías recibir una invitación para un viaje o una visita familiar durante el fin de semana. Cuidá tu energía: hay quienes pueden aprovecharse de tu nobleza, así que mantené cierta distancia emocional. Tendrás un ingreso extra o premio en el azar con los números 08 y 31. Asistirás a un espectáculo o evento social, y seguir con tu rutina de ejercicio te hará sentir muy bien. Un cambio de celular o plan podría traerte beneficios.