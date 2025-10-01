EN VIVO
Horóscopo chino octubre 2025: la predicción para cada signo

El mes del perro llega cargado de energía intensa y se cruza con la vibración de la serpiente. Octubre será un tiempo de claridad, revelaciones y aprendizajes emocionales.

01 de octubre, 2025 | 19.34

Octubre no será un mes más en el calendario astrológico oriental. La llegada del perro, con su fuerza reveladora, choca y dialoga con la serpiente, dueña de este 2025, lo que genera un clima de tensiones internas, descubrimientos inesperados y movimientos en el amor, la salud y el trabajo.

La astróloga y escritora Ludovica Squirru, en su libro Horóscopo Chino 2025, advierte que este ciclo puede ser tanto desafiante como sanador. La clave, señala, está en no acelerar procesos y permitir que las verdades emergentes encuentren su cauce natural.

El choque perro-serpiente: claridad y pruebas emocionales

El mes del perro no solo expone lo oculto, también obliga a revisar lo pendiente. Para algunos signos, octubre será un terreno fértil para la introspección y la sanación, mientras que para otros puede traer rupturas, tensiones y cambios inesperados.

La energía intensa se sentirá especialmente en el plano de las relaciones y la salud emocional. El consejo general de Squirru es cultivar rutinas que aporten equilibrio: meditación, contacto con la naturaleza y prácticas físicas que conecten cuerpo y mente.

Horóscopo chino para octubre 2025: las predicciones signo por signo

  • Rata: confusión amorosa y necesidad de calma. Actividades con agua o nieve serán clave.
  • Búfalo: riesgo de rupturas si no se sanan heridas previas. Atender la salud emocional.
  • Tigre: mes para reflexionar, no para iniciar. Revelaciones laborales a la vista.
  • Conejo: alivio emocional y nuevas pasiones creativas. Descanso más reparador.
  • Dragón: retrocesos aparentes que en verdad son transformaciones positivas. Evitar proyectos de maternidad/paternidad.
  • Serpiente: romances inestables en la primera mitad; compromisos firmes en la segunda.

Horóscopo chino 2025.

  • Caballo: fechas clave: 12 y 24. Buen momento para cerrar temas pendientes, no para abrir nuevos.
  • Cabra: mes introspectivo. Tiempo de crear rutinas saludables y cuidar el cuerpo.
  • Mono: oportunidad de sanar y perdonar con terapias holísticas.
  • Gallo: rumores y tensiones colectivas. Mejor evitar conflictos y tumultos.
  • Perro: revelaciones y protagonismo. Noticias relevantes para los nacidos en 1958, 1970 y 1982.
  • Chancho: deseos de formalizar vínculos, aunque conviene esperar. Atención a la salud en la segunda mitad del mes.

Qué esperar de octubre 2025

Este mes se perfila como un mes de revelaciones incómodas, pero necesarias, una temporada donde lo emocional y lo espiritual se entrelazan con fuerza. El mensaje final es claro: no apurarse, escuchar las señales internas y aprender a sostener la calma en medio del ruido. Como sugiere Squirru, octubre 2025 puede ser un laboratorio de transformaciones profundas para todos los signos.

