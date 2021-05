Tanto América TV como sus compañeros de Polémica en el Bar quedaron muy sentidos con Horacio Cabak tras presentarse en PH, Podemos Hablar y hablar sobre el escándalo que lo envuelve luego de haber presentado en la Justicia una medida cautelar para que los medios de comunicación no hablen de su vida privada. “Vos lo que estás haciendo es abrir la puerta, Horacio", lanzó Luis Ventura en la propia cara del exmodelo.

"Yo algún día abrí la puerta de mi casa y cuando estaban todos adentro ya no la podía cerrar... ¡Me ponían sal en las heridas!”, exclamó el periodista Luis Ventura hacia Cabak en referencia al revuelo mediático cuando la madre de su hijo Antonio anunció su embarazo y expuso las nefastas estrategias de Ventura para mantenerlo en el anonimato.

En este sentido, el exintegrante de Intrusos se mostró muy crítico por el pedido de Cabak ante la Justicia y remarcó, visitando el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe sólo se expuso más. "Yo no creo en las cautelares, en los amparos, las cosas hay que contarlas como se deben contar y hasta donde el protagonista quiere que se cuente. Yo creo que yendo y exponiéndote de esta manera dejaste la puerta abierta para que te maten gratuitamente".

"Pero no fue entre cuatro paredes porque hubo alguien que salió y lo contó públicamente, la historia no se quedó adentro. Yo me callo porque nos conocemos, pero la historia no la tomo de vos, la tomo de otra persona que no me dijo que tenía cautelar y contó la historia... Si quiero hilar fino me puedo meter en la historia", completó.

El rencor del pasado entre Luis Ventura y Horacio Cabak

Los desacuerdos entre Siete fueron los juicios por Luis Ventura y Horacio Cabak tienen larga data. Uno de los peores momentos que atravesó el panelista de Fantino a la Tarde fue tras el fallecimiento del periodista Juan Castro. De acuerdo con lo que señaló el chimentero, tuvo acceso a la causa y las declaraciones de los testigos, entre ellos, la de Horacio.

"Yo me comí siete juicios del tema Castro. Pasé por el juzgado de Bonadío, lo conocí a Bonadio. Me comí todas, trenzadas y dobladas”, reclamó Ventura. "Y un día fui y vi el expediente y lo que había declarado Horacio respecto del programa, en el caso Juan Castro…A mí me dolió pero ni debe tener consciencia él porque es así. ¿Sabés lo que hizo antes de asumir como conductor?”, continuó.

“Me golpeó el camarín y me dijo ´yo sé que vos manejás el juego acá´. Le dije: ´mientras vos solo no te pongas en la vereda de enfrente, acá vas a tener un tipo que las va a bancar todas”, recordó. “En la declaración no era necesario nombrarme. Con decir ´yo no era el responsable…´. Y eso me dolió porque yo tuve que pagar casi 1 palo”, completó.