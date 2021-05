Horacio Cabak relativizó el enfrentamiento con Mariano Iúdica

El conflicto alrededor del conductor Horacio Cabak no cesa, sino que levanta más temperatura semana tras semana. Esta vez, Cabak volvió a Polémica en el Bar tras el recurso que presentó ante la Justicia para que no se vuelva a mencionar el problema personal que atraviesa, y se cruzó con el conductor del programa en América TV Mariano Iúdica, pero no quedó ahí ya que se volvieron a enfrentar durante la pausa comercial. De todos modos, el hombre del momento bajó los decibeles y se lamentó.

Después de la tensa discusión entre Iúdica y Cabak durante la noche del martes, la cosa continuó cuando el programa salió del aire momentáneamente para mandar la tanda publicitaria. Según explicaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos en el espectáculo, Horacio Cabak se acercó a Chiche Gelblung en el corte, luego del encontronazo con Iúdica, pero éste no lo quiso atender. De hecho, lanzó: "no me rompas las pelotas". Esto provocó que la tensión sea más grande aún por lo que el panelista que está en el medio de la polémica, aprovechó la tanda para irse del piso de América TV.

Horas después, Cabak fue encontrado por la cámara del magazine de espectáculos y dio una breve entrevista para aclarar lo sucedido. "Hubo un cruce porque nos queremos. De alguna forma, nos olvidamos de que hay cámaras y hablamos como amigos. La mesa de Polémica es una mesa de amigos. Mariano sentía que como amigo tenía que darme consejos, de lo que tendría que haber hecho, y yo como amigo sentía que no era el momento de darme consejos sino solo preguntarme cómo estaba", aseguró en Intrusos.

"Me la pasé todo el tiempo escuchando consejos. Todo el mundo levantando el dedo de lo que tendría que haber hecho y cómo me equivoqué, y la ligó él, que es mi amigo, porque me lo dijo en un momento en el que estábamos al aire", lamentó. "A mí no me divierte que se hable de mi vida privada. Tengo un trabajo raro, pero mis hijos no tienen nada que ver", completó.

La pelea entre Mriano Iúdica y Horacio Cabak

Una vez tomadas las medidas legales para evitar que se siga hablando de la situación de público conocimiento que lo envuelve, el modelo y conductor volvió a ocupar su lugar en la mesa con Mauro Federico, Chiche Gelblung, Andrea Campbell, hasta su conductor Mariano Iúdica, pero luego de que le señalaran ciertas declaraciones en sus redes sociales, Cabak se salió de sus casillas y se enfrentó a Andrea Campbell y Mariano Iúdica.

Iúdica tomó la palabra y deslizó parte de una conversación que mantuvieron en privado con Cabak y le reprochó que no haya atendido sus consejos. “Vos también le pegás un palazo al panal de abejas en el medio del Día D...Yo te dije en el momento en que sucedió y volvés a incurrir en la misma cancherada de la otra vez desgraciadamente. ¡Te hacés el canchero!", observó el conductor de América TV, pero el panelista volvió a traer sus nervios a la pantalla y le retrucó: “¿Por qué vos me vas a decir lo que yo tengo que hacer?”.