Dolor en el cine: murió un reconocido actor de Superman

El actor británico Terence Stamp, uno de los intérpretes más reconocidos del cine internacional y recordado por dar vida al General Zod en Superman (1978) y Superman II (1980), murió a los 87 años, según confirmaron este domingo sus familiares en un comunicado citado por Reuters. No se informó la causa de su fallecimiento.

Con una carrera que se extendió por más de seis décadas, Stamp dejó una impronta única en el cine gracias a su versatilidad, presencia y magnetismo en pantalla. “Deja una extraordinaria obra, tanto como actor como escritor, que seguirá inspirando y conmoviendo a las personas durante muchos años”, expresaron sus allegados.

Cómo fue la carrera de Terence Stamp

Nacido en Londres el 22 de julio de 1938, creció en el East End y vivió su infancia marcada por la Segunda Guerra Mundial. Tras abandonar la escuela y trabajar en publicidad, consiguió una beca en la Webber Douglas Academy of Dramatic Art, donde inició su camino actoral. En sus comienzos, compartió vivienda con Michael Caine, con quien forjó una amistad duradera.

Su debut en cine fue en Billy Budd (1962), dirigida por Peter Ustinov, papel que le valió una nominación al Oscar como actor secundario y un Globo de Oro como revelación. A partir de allí, trabajó con grandes directores como William Wyler en The Collect or (1965), John Schlesinger en Lejos del mundanal ruido (1967) y Pier Paolo Pasolini en Teorema (1968).

A fines de los 70 alcanzó la fama global al encarnar al implacable General Zod, villano del universo de Superman dirigido por Richard Donner, donde compartió escenas con Marlon Brando. Décadas más tarde, fue reconocido por su trabajo en películas como The Limey (1999), de Steven Soderbergh, Priscilla, Queen of the Desert (1994), donde interpretó a Bernadette, una mujer transgénero, y su participación en Star Wars: La amenaza fantasma (1999) como el Canciller Valorum.

Su carrera incluyó además colaboraciones con directores como Federico Fellini, Tim Burton y Bryan Singer, así como papeles en Wall Street (1988), Bowfinger (1999), Valkyrie (2008) y The Adjustment Bureau (2011). En televisión, prestó su voz a Jor-El en Smallville y condujo la serie de terror The Hunger.

Más allá de su trabajo en la pantalla, Stamp fue autor de varias memorias y libros, incursionó en la ficción y hasta coescribió un recetario especializado. Su vida personal incluyó romances con figuras como Julie Christie y Jean Shrimpton, y un matrimonio con la farmacóloga australiana Elizabeth O’Rourke, del que se divorció en 2008.