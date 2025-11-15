Chau calor: 5 trucos fáciles y efectivos para mantener la casa fresca en verano.

Mantener la casa fresca en verano es todo un desafío, especialmente si no tenés aire acondicionado o a tu hogar le da el sol todo el día. Afortunadamente, hay muchas cosas que podés hacer para combatir el calor y mantener tu casa lo más fresca posible.

Laura Varo, creadora de contenido de lifestyle, compartió cinco consejos para mantener la casa fresca en verano. Son tips muy fáciles que cualquier persona puede aplicar, tenga o no aire acondicionado.

Además de bañarte con agua fría, usar ropa liviana y mojarte la cabeza y las zonas claves para regular la temperatura (tobillos, muñecas y parte de atrás de las rodillas), aplicar estos consejos te pueden ayudar mucho a combatir el calor.

5 consejos para mantener la casa fresca en verano

1. Mantenete hidratado

Para no olvidarte de tomar agua y asegurarte de que conserve la temperatura bien fría, podés tener siempre al lado una botellita térmica. No olvides hidratarte igual aunque no sientas sed. Idealmente, se aconseja beber al menos 2 litros de agua.

2. Mojar el suelo para refrescar la casa

Pasar un trapo mojado por el suelo es un truco simple y efectivo para mantener la casa fresca. Podés estar descalzo para sentir el suelo fresco y refrescarte el cuerpo.

3. Poné el lavarropas y/o lavavajillas por la noche

Encender el lavarropas y/o el lavavajillas durante la noche en vez de durante el día es otro consejo infalible, ya que en funcionamiento son una gran fuente de calor.

4. Cerrá las ventanas durante el día y abrilas por la noche

Este es el consejo más importante para mantener la casa fresca. Bajá las persianas durante el día y cerrá las ventanas para que no entre el viento caluroso de afuera. Si entra viento fresco, abrilas con la persiana baja. Durante la noche, abrí las ventanas y las persianas para que entre el aire fresco.

5. Usá sábanas de lino y de algodón y refrescalas con agua

Podés poner agua fría en un pulverizador y echársela a las sábanas. Asegurate de sacar acolchados y mantas en esta época de calor.