Cómo es el nuevo sabor de helado que debuta esta Noche de las Heladerías.

Este jueves 13 de noviembre es uno de los preferidos de muchos en el año: la Noche de las Heladerías. Pero esta fecha será aún más especial, ya que la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) anunció que debutará un nuevo sabor de helado: Fruta D'Oro. Según la asociación, se trata de un gusto "frutal, super fresco e innovador".

Cómo es el Fruta D'Oro, el nuevo gusto de helado

Fruta D'Oro es un nuevo gusto de helado, que debuta esta Noche de las Heladerías, y que es a base de agua. El mismo combina mango y banana, con delicadas lajas de chocolate blanco y ralladura de lima. Fue elegido en el marco de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal, una competencia nacional en la que maestros heladeros de distintos puntos del país presentaron sus mejores y más originales creaciones, para definir cuál representará al helado artesanal argentino en esta noche especial.

Esta Noche de las Heladerías debuta un nuevo sabor de helado: Fruta D'Oro.

Si bien este gusto debuta en la Noche de las Heladerías, seguirá disponible en las franquicias que la incorporen. En este sentido, el presidente de la AFADHYA, Maximiliano Maccarrone, expresó: "Es un sabor con el que esperamos llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestro país, de la mano de los maestros heladeros argentinos". Además, según explicó el mismo, este sabor fue elaborado en la Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, recientemente inaugurada. Desde la asociación esperan que el público reciba con los brazos este nuevo helado, que los mismos describieron como un sabor pensado para todos los gustos que recorren la Argentina.

Te recordamos que la Noche de las Heladerías involucra a más de 500 sucursales, las cuales tendrán a lo largo de la jornada disponibles diferentes promociones, la más popular el 2x1 en cuarto kilo helado. Asimísmo, se contará con shows en vivo y diferentes actividades solidarias. Con respecto a este último punto, desde AFADHYA informaron que lo recaudado será destinado a la Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, el Comedor “Los Piletones” y la Casa del Teatro.

Para quienes desean conocer cuáles son las sucursales que forman parte del evento, que comienza a las 19 hrs, en la página de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines se encuentra disponible un mapa interactivo. Asi que, ya sabés, si querés cortar semana y disfrutar de una linda noche primaveral, la Noche de las Heladerías y el nuevo Fruta D'Oro te están esperando con los brazos abiertos.