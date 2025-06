Quién se fue de Gran Hermano este lunes 23 de junio: estos son los finalistas

Gran Hermano es el reality show con más audiencia de la televisión argentina y en recientes encuestas hecha en las redes sociales se puede ver quién será el próximo eliminado del programa. En este punto, este lunes hubo una nueva eliminación en las semifinales, pero quedaron grabadas los finalistas.

Ulises Apóstolo, Santiago Algorta, Luz Tito y Eugenia Ruíz eran los participantes que llegaron a la semifinal de Gran Hermano: a diferencia de los GH de principio de siglo, cuando la final estaba compuesta por cuatro participantes, en esta ocasión esa etapa se dará cuando solo queden tres concursantes, es decir, mañana, 23 de junio.

En este punto, vale decir que que la eliminación fue para Eugenia Ruiz que en cuarto puesto con el 15% de los votos. El conductor Santiago del Moro fue anunciando, de forma azarosa, a quienes se metían en la final, para luego confirmar que Eugenia fue la menos votada y quien finaliza el certamen en el cuarto puesto.

De esta manera, Ulises, Santiago y Luz se metieron en la final. La placa sigue abierta y la gente puede votar, de forma positiva, al jugador que quieran que sea el campeón del reality.

Cómo será la última semana de Gran Hermano

Domingo 22 de junio: la última cena.

Lunes 23 de junio: la semifinal.

Martes 24 de junio: la gran final.

Jueves 26 de junio: un programa especial de cierre.

Se sabe también que el reality show que reemplazará a Gran Hermano en Telefe será La Voz Argentina, con Lali, Soledad, Luck Ra y Miranda como jurados.

Sandra Priore se refirió a su paso por Gran Hermano

"Es como que te metés en un retiro espiritual sin absolutamente ningún estímulo: ni alcohol, ni sexo, ni redes. Estás limpia durante un tiempo determinado de vos y para vos. De todo. De kilos, de cabeza... He trabajado mucho la ansiedad con respecto al cigarrillo. Me siento mucho más pensante, más medida. Antes por ahí no lo era tanto", soltó la concursante con Gente. Y siguió: "Si bien ya estaba mucho más tranquila que años anteriores, era como dije en el casting: antes escupía y después pensaba. Hablaba y después por ahí me arrepentía. En la casa escuchás mucho más, y eso te hace pensar. Escuchar, no interrumpir, también habla de vos".