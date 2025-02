Beyoncé gana por primera vez el máximo galardón de los Grammy con 'Cowboy Carter'

Beyonce recibe el premio al Mejor Álbum Country por "Cowboy Carter" durante la 67º edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, EEUU

Beyoncé se alzó el domingo con el máximo galardón de los premios Grammy, ganando la categoria del álbum del año por primera vez en su carrera con su disco country "Cowboy Carter", en una ceremonia que fue una carta de amor a Los Ángeles, devastada por los incendios.

La superestrella se impuso a Taylor Swift, Billie Eilish y otros para reclamar el trofeo que se le había resistido pese a que acumulaba más Grammys que ningún otro artista.

"Me siento muy satisfecha y muy honrada. Han sido muchos, muchos años", dijo Beyoncé en el escenario, junto a su hija Blue Ivy Carter.

La victoria de Beyoncé llegó en su quinta nominación en la categoría de álbum del año. El domingo ganó tres trofeos en total, con lo que suma ya 35 en su carrera.

El rapero Kendrick Lamar se alzó con el premio al disco y la canción del año por "Not Like Us", un ataque al rapero canadiense Drake, como parte de la guerra verbal que mantienen. Lamar, que arrasó en las cinco categorías en las que estaba nominado, se lo dedicó a Los Ángeles, donde se celebró la ceremonia.

"Este es mi barrio que me ha visto crecer desde que era un crío", dijo, y añadió: "vamos a restaurar la ciudad".

La cantante de "Pink Pony Club", Chappell Roan, fue galardonada como mejor artista revelación y aprovechó su discurso para instar a las discográficas a que paguen a los músicos emergentes un salario digno con seguro médico. Recordó una época en la que se sintió "deshumanizada" por no tener seguro médico. "Discográficas, os sostenemos, pero ¿nos sostenéis?".

Taylor Swift, que ha ganado el premio al álbum del año en cuatro ocasiones y estaba nominada por "The Tortured Poets Department", se quedó sin premio este año. Subió al escenario una vez para presentar el Grammy al mejor álbum country, un honor que recayó en Beyoncé.

LA CELEBRACIÓN

Los Grammy se convirtieron en parte en una entrega de premios y otra parte en una recaudación de fondos para los afectados por los incendios, que fueron controlados el viernes tras causar 29 muertos y miles de desplazados, entre ellos muchos músicos.

El espectáculo, que fue retransmitido en directo por CBS, comenzó con una interpretación estelar de "I Love LA" en la que participaron Dawes, la banda de Altadena, acompañados por John Legend, Brad Paisley, St. Vincent y Brittany Howard.

"Esta noche hemos decidido que no solo celebramos nuestra música favorita, sino también celebramos la ciudad que nos regaló tanta de esa música", dijo el presentador Trevor Noah, que informó a los espectadores de las opciones de donación. Durante la emisión se recaudaron al menos 7 millones de dólares, dijo Noah.

En otros homenajes a Los Ángeles, Lady Gaga y Bruno Mars cantaron "California Dreamin'". Los bomberos entregaron el premio al álbum del año y recibieron una gran ovación. Entre galardón y galardón, el programa hiló viñetas sobre una floristería, una tienda de patinaje y otros pequeños negocios que intentan recuperarse de los incendios.

Los Grammy también recordaron al influyente productor musical Quincy Jones, fallecido en noviembre. Stevie Wonder cantó el himno de ayuda contra la hambruna "We Are the World" con un coro de estudiantes de escuelas destruidas por los incendios, y Janelle Monae interpretó "Don't Stop 'til You Get Enough" de Michael Jackson.

El cantante canadiense The Weeknd puso fin a su boicot a los Grammy, presentándose en la mitad para una actuación sorpresa. Había criticado a los votantes de los Grammy por una supuesta falta de transparencia y por no reconocer adecuadamente a los artistas de hip-hop y R&B.

"Hemos escuchado, hemos actuado y hemos cambiado", dijo en el escenario Harvey Mason Jr., director general de la Record Academy, organización estadounidense de especialistas en música que constituye el cuerpo de votantes de los Grammy, que ahora es más joven y con un 40% de personas de color, dijo.

Los ganadores de los Grammy son elegidos por los 13.000 cantantes, compositores, productores, ingenieros y otros miembros de The Recording Academy.

Con información de Reuters