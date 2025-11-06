La Provincia le quita la línea 131 a su operador histórico.

El Gobierno de Tucumán resolvió declarar caducada la concesión de la línea 131, que une San Miguel de Tucumán con Tafí Viejo, luego de 53 días sin prestación del servicio. La medida fue notificada este jueves a la empresa El Rayo Bus SRL, que se encontraba suspendida desde septiembre por un conflicto gremial.

Según confirmaron fuentes del sector al medio local Tendencia de Noticias, la explotación del recorrido será asumida por la firma La Nueva Fournier SRL, perteneciente a Jorge Berreta, actual vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).

La línea 131 es una de las más frecuentadas por pasajeros en Tucumán.

La decisión generó malestar entre los trabajadores y volvió a encender las tensiones entre empresarios, sindicatos y el Ejecutivo provincial en torno al control del transporte público.

Un conflicto de larga data

El titular de El Rayo Bus, Sergio Gómez, confirmó que la caducidad se fundamenta en la falta de prestación del servicio durante el paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) el mes pasado, realizado en reclamo por retrasos en el pago de salarios y sanciones al personal.

“El Gobierno nos informó hoy la caducidad de la línea después de 53 días. Aduce que fue por el paro, pero ese conflicto afectó a todas las empresas. Ninguna había pagado el sueldo de agosto cuando UTA tomó la medida”, señaló Gómez en diálogo con Los Primeros.

El empresario sostuvo que la decisión fue “injusta” y apuntó contra el gremio: “Evidentemente tienen otros intereses relacionados con quedarse con las líneas. Estos son los resultados”, afirmó.

Gómez aseguró que los trabajadores de la línea 131 atraviesan una situación de incertidumbre, ya que aún no se definió si serán reubicados por la nueva empresa. “Les dicen que los van a reubicar, pero no sabemos si a todos. Los trabajadores no están conformes con este cambio”, indicó. El empresario agregó que continuará buscando el diálogo con las autoridades provinciales y la UTA “para garantizar los derechos de los empleados”.

Con esta medida, La Nueva Fournier SRL sumará un nuevo recorrido a su estructura empresarial. El grupo liderado por los hermanos Jorge y Hernán José Berreta concentra varias líneas urbanas, entre ellas la 118, 121, 122, 123, 125, 129, 141, 142 y 214, a través de firmas como Tandilense SRL, Leagas SRL y El Portezuelo UTE.

El traspaso, aún en proceso de formalización, consolida la presencia del grupo Berreta en el transporte público tucumano y deja abiertas nuevas discusiones sobre la distribución de las concesiones y el rol del Estado provincial en su regulación.