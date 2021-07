La Bomba Tucumana estalló por críticas a su cuerpo: "Te da bronca"

La artista estuvo como invitada en A La Tarde y expresó su enojo con quienes la denostan por su cambio de look.

Después de su reinvención estética, la cantante Gladys “la Bomba” Tucumana ha recibido una gran cantidad de elogios, pero también ha sido blanco de algunas críticas en relación a supuestas cirugías estéticas y filtros de redes sociales. En una reciente aparición televisiva, la intérprete de La Pollera Amarilla hizo frente a esos detractores y se mostró muy plantada en su descargo.

En su visita al ciclo A La Tarde, conducido por Karina Mazzocco en América TV, Gladys hizo un pequeño desfile a pedido de la presentadora y así mostró su outfit, compuesto por una camiseta negra escotada y una falda plateada. “A mí me encantaría poder cambiar el mundo y los corazones de las personas, porque son tan malos. Primero que los filtros están para usarlos y, segundo, si quieren háganme, por favor, un primer plano de mi cara, para que vean que tengo una buena genética. Mi madre tiene 83 años, parece más joven que yo y jamás se hizo nada”, comenzó su discurso la celebridad.

Acto seguido, el director del programa ponchó bien de cerca el rostro de la cantante y así ella demostró que no tiene retoque alguno. “Filtros, sí, de vez en cuando uso alguno Pero soy esto. Mi nariz es así, chiquita, y tengo un poquito de papada, nada más”, continuó la Bomba en alusión a las críticas que recibe en sus redes sociales. Luego, Mazzocco le hizo saber cuál es su técnica cuando recibe comentarios de ese estilo: “No gasto un ápice de mi energía en explicar nada”. En adherencia a la postura de la conductora, Gladys remató: “La verdad que sí. Pero te da bronca. ¿Qué quiere la gente? Si estás bien, porque estás bien. Si estás mal, porque estás mal”.

Fiel a su estilo sarcástico y subido de tono, la panelista Florencia de la V dedicó uno de sus latiguillos a la situación que atraviesa la Bomba Tucumana y lanzó: “Como yo siempre digo, las opiniones son como el ano, todos tenemos uno. Así que no hay que darles bolilla”. De esa manera, la diva dejó en claro cómo se ha tomado las críticas a lo largo de sus más de veinticinco años de carrera artística.

Desolada

A principios de este mes, la artista tucumana habló en Flor de Equipo sobre la partida de su hermana, tras haber contraído coronavirus. “Desde que ella falleció, yo no volví a cantar. Esta es la segunda vez que hablo de ella. Me siento más humana que nunca, porque uno cree que nunca le va a pasar. A mí se me murieron un montón de amigos, pero ahora me tocó en mi casa, la primera persona cercana a mí que se va”, expresó y siguió: “Ella era un pedazo de mi alma. Un parte de mi corazón se fue ese día, cuando ella falleció. Nunca hablé de ella porque todavía no caigo, es muy reciente”.