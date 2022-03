Soledad Pastorutti se enteró de la muerte de Rozín en pleno show

La reacción de la cantante al conocer la triste noticia. Soledad Pastorutti frenó su presentación musical y le dedicó cálidas palabras a la memoria del fallecido conductor de Telefe.

La muerte de Gerardo Rozín generó una tristeza enorme en diferentes protagonistas de la televisión argentina. Y también dejó un gran vacío en los artistas nacionales, quienes lograron forjar un vínculo estrecho con el fallecido periodista y también asistieron en más de una oportunidad a La peña de Morfi para cantar sus éxitos. Este fue el caso de Soledad Pastorutti, quien se enteró de la trágica noticia en pleno show y su reacción fue realmente emocionante.

En la localidad cordobesa de San Francisco, a "La Sole" le comunicaron la muerte de Gerardo Rozín mientras brindaba un show. En ese momento, la cantante decidió interrumpir su función y dedicarle unas palabras emotivas a la memoria del recordado conductor y productor televisivo.

"Quiero que de alguna manera todos sepan lo generoso, lo cariñoso, lo inteligente y todo lo que ha hecho Gerardo Rozín por la música argentina. Va mucho más allá de lo que veían en televisión cada domingo", aseguró Soledad Pastorutti, quien luego le dedicó a Rozín un emotivo tema como lo es Brindis.

La conmovedora despedida de Rozín en su última aparición pública

Gerardo Rozín murió este viernes 11 de marzo, cerca de las 23 horas, y dejó un gran vacío en la televisión argentina. Líder nato y productor de grandes éxitos como La peña de Morfi, La pregunta animal y Sábado Bus (en los dos primeros condujo, mientras que en el último ocupaba un lugar en la mesa de comensales), supo generar un cálido vínculo con los televidentes. Por esta razón, cobró mayor importancia la conmovedora despedida que expresó en su última aparición en TV.

Cerrando el año con La peña de Morfi, Gerardo Rozín aseguró que tuvo un 2021 muy exitoso en lo profesional y personal, y repasó su vida brevemente contemplando los 30 años de carrera que tuvo en los diferentes medios donde trabajó. "Pensaba que el brindis personal por primera vez me lo guardo... Quiero a los que me quieren, me quieren aquellos a los que quiero, lo saben. Voy derecho al laburo", comenzó diciendo, sin dar detalles de su vida privada.

Por momentos se conmovió y estuvo al borde del llanto, pero siempre continuó con su despedida de año. Y entre otras palabras, Rozín le dedicó un sentido reconocimiento a su programa de La peña de Morfi: "Nosotros somos de esta banda. Esta es la casa nuestra, no la vida nuestra: la casa nuestra. Habitamos ese mundo, el mundo en el que trabajamos todos para hacer este programa y amamos este laburo".