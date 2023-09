Platos gigantes y muy barato: el bodegón de Buenos Aires que es un éxito

Los bodegones son conocidos por tener los mejores platos y los precios más accesibles. Te contamos cuál es uno de los mejores de Buenos Aires y su bajo costo para disfrutar una rica comida.

Buenos Aires es conocida por su rica cultura gastronómica y su diversidad culinaria. Entre las opciones que destacan en la escena culinaria de la ciudad se encuentran los bodegones, lugares que evocan una atmósfera nostálgica y auténtica, y ofrecen platos generosos y asequibles.

Los bodegones de Buenos Aires son venerados por su excelencia culinaria y su autenticidad. Estos establecimientos, que han perdurado a lo largo de las décadas, ofrecen una experiencia gastronómica única y reconfortante. Ya sea en el corazón de la ciudad o en las localidades de la Provincia de Buenos Aires, los amantes de la comida saben que los bodegones son lugares especiales que valen la pena explorar.

Uno de los secretos mejor guardados de la escena de bodegones porteños fue revelado por el popular instagramer Matías Policamo, quien comparte sus aventuras culinarias en su cuenta de Instagram @saboreando.ba. Según Matías, El bodegón más barato, se encuentra en La Central, un clásico de barrio con más de 40 años de historia, ubicado en la Avenida Crovara al 700, en La Tablada.

"Acá se viene a comer abundante y rico. No pidas lujo porque no lo vas a encontrar", resalta el influencer. Entre sus recomendaciones, destaca la milanesa con papas fritas, que por tan solo $3.000 es ideal para compartir entre dos personas. La milanesa es descrita como gruesa y tierna, cubierta generosamente con jamón, mozzarella y una salsa sabrosa que la hace irresistible. Además, viene acompañada de las típicas papas de bodegón, que aunque no son muy crocantes, tienen un sabor delicioso.

El festín culmina con un flan mixto por $1.500, una porción gigante perfecta para compartir. Según Matías, este flan se destaca por su cremosidad y la generosa proporción de dulce de leche y crema que lo acompaña. La Central es un rincón auténtico y asequible para los amantes de la comida abundante en Buenos Aires.

Cocina alemana en Buenos Aires: una experiencia que transporta

Además de los bodegones, Buenos Aires también es hogar de una creciente escena de cocina internacional, incluida la alemana. Para aquellos que anhelan los sabores de Munich o Berlín, existe una opción destacada en el barrio de San Telmo: Unterturkheim, una cervecería alemana que ofrece una auténtica experiencia culinaria alemana.

El instagramer detrás de la cuenta @elinglesgloton compartió su experiencia en Unterturkheim, destacando la cerveza de tres litros y una variedad de platos típicos alemanes que te harán sentir como si estuvieras en Alemania.

Entre las delicias que puedes disfrutar se encuentra una picada clásica con bondiola, salchicha, jamón y quesos ahumados. Luego, puedes explorar una degustación de salchichas que ofrece una amplia variedad de opciones, como la salchicha con queso y panceta o la bondiola ahumada con chucrut y ensalada de papa.

Unterturkheim también es conocido por sus sándwiches, como el "panchensen" o el "bondiolensen", que son opciones deliciosas para acompañar tu elección de cerveza. Para una experiencia única, puedes pedir "la bota de cerveza" de dos litros. Además, no te puedes perder la torta de manzana como postre.

En cuanto a los precios, la cerveza se calcula por litro, por lo que una bota de 2 litros costaría $4.000 si el litro está a $2.000. Además, Unterturkheim ofrece un feliz happy hour de 16 a 20 con precios especiales a $900.

Buenos Aires es un destino culinario que ofrece una amplia gama de opciones, desde los bodegones con sus platos generosos y asequibles hasta la auténtica experiencia culinaria alemana en Unterturkheim. Si eres un amante de la comida, esta ciudad sin duda tiene algo para satisfacer tus antojos.