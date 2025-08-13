Picadas especiales con vitel toné: la original propuesta de un bar vintage de Buenos Aires que se volvió furor para salir a comer.

El vitel toné es uno de esos platos que, para muchos argentinos, saben a fiestas de fin de año. Presente en incontables mesas navideñas y de Año Nuevo, esta preparación de origen italiano combina carne vacuna con una salsa cremosa de atún y alcaparras, convirtiéndose en un clásico infaltable. Sin embargo, un bar vintage de Buenos Aires encontró la forma de romper con la estacionalidad de esta receta y llevarla a sus mesas durante todo el año, en un formato que se volvió tendencia: picadas especiales con vitel toné.

Este espacio, ubicado en el barrio de Villa Devoto, no solo recupera el encanto de la gastronomía porteña de antaño, sino que lo combina con un concepto moderno de experiencias. Allí, los amantes del vitel toné pueden disfrutarlo en cualquier momento, acompañado de otros sabores como berenjenas al escabeche, fainá y cócteles clásicos, todo en un ambiente que mezcla lo vintage con lo actual. Además, su propuesta se complementa con música en vivo, creando un plan perfecto para quienes buscan salir a comer y vivir algo distinto.

¿Cuál es el bar y dónde queda?

El lugar en cuestión es Copetín, un bar vintage que se ha ganado un lugar en la agenda gastronómica de Villa Devoto. Ubicado en Fernández de Enciso 4370, este espacio es ideal para quienes quieren desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad y sumergirse en un entorno cálido y nostálgico. Durante todo agosto, Copetín presenta su ciclo “Entre Cuerdas”, una propuesta de música en vivo que se lleva adelante los jueves a las 20 h, con un formato acústico e íntimo.

Copetín tiene una picada especial, cuya estrella es el vitel toné.

La primera fecha de "Entre Cuerdas" será el jueves 14 de agosto, justo en la previa del feriado, con la presentación de Sofía Verna y Mateo Vega, dos artistas emergentes de la escena local. Las reservas se realizan exclusivamente por WhatsApp y se recomienda asegurarlas con anticipación para no perderse este plan que combina gastronomía y música en un solo lugar.

Copetín es una de las estrellas del barrio de Villa Devoto.

¿Cómo es su picada especial con vitel toné?

La estrella gastronómica de Copetín es su picada especial con vitel toné, un plato que logra transportar a sus comensales a esas reuniones familiares de diciembre, pero en cualquier mes del año. Se presenta como una tabla variada que, además del vitel toné casero, incluye berenjenas al escabeche, fainá crocante, quesos seleccionados y fiambres de calidad. Todo se acompaña con panes frescos y opciones para maridar, como vermut clásico, cócteles de autor o una copa de vino.