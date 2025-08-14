Los 20 restaurantes para comer y tomar agua de alta montaña: dónde y cuándo es el recorrido gastronómico

Los 20 restaurantes que ofrece la búsqueda de sabores.

Llega una propuesta fascinante para poder disfrutar de las mejores propuestas gastronómicas. Se trata de una propuesta presentada por la marca de agua "Eco de Los Andes" denominada "Ecos de Alta Montaña", que busca lograr conectar restaurantes de distintos sitios de la República Argentina, con el objetivo de permitir el descubrimiento de sabores más representativos del país, Un recorrido para disfrutar de la mejor comida.

En esta edición, unos 20 restaurantes de Jujuy, Patagonia, Mendoza y Buenos Aires se suman al recorrido y presentan una propuesta con distintas cualidades, que las hacen especiales y parte del recorrido. Cada preparación pone en valor ingredientes de estación y del territorio, y refuerza la conexión con el origen y el compromiso con la calidad, la trazabilidad y el ambiente, de acuerdo al lugar donde se está.

Esto son los 20 restaurantes que forman el recorrido gastronómico

Una oportunidad única para disfrutrar los mejores lugares.

El Patio Tilcara (Ruta al Pucará, esquina Av. Huasamayo; Tilcara, Jujuy).

El Patio de Hornillos (Museo Posta de Hornillos, Ruta 9, KM 1763; Maimará, Jujuy).

Maima Café Resto Bar (Belgrano 2222; Maimará, Jujuy).

Hotel Huacalera (Ruta 9, KM 1790; Huacalera, Jujuy).

Flor del Pago (José Quintana 7; Lozano, Jujuy).

La Toscana Restaurante (J. J. Lastra 176; Neuquén Capital, Neuquén).

TRE Resto de Vinos (Frey 468; San Carlos de Bariloche, Río Negro).

Refugio Knapp (Carlos Bustos 10273, Base Cerro Catedral; San Carlos de Bariloche, Río Negro).

La Marmite Restaurant (Mitre 329; San Carlos de Bariloche, Río Negro).

Centauro Restaurante (Perú 1156; Ciudad de Mendoza).

Flor del Desierto (Sarmiento 681; Ciudad de Mendoza).

La Gloria Cantina Cool (Mitre 1541; Chacras de Coria, Mendoza).

Dante Cocina Local (Quintana 375; Perdriel, Mendoza).

Galdea Bistro (Viamonte 4134; Chacras de Coria, Mendoza).

Farid (Villa Devo Fernandez de Encio 3791, Villa Devoto, CABA).

Laserio Cantina (Av. Mosconi 3906, Villa Devoto, CABA).

La Alacena (Cabrera 4002, Palermo, CABA).

Faro Bar (Gorriti 5801, Palermo, CABA).

Cuatro Perros un Livin (J. A. Cabrera 4723, Palermo, CABA).

Mercado de Estancia Vigil (Ruta Nacional 9, bajada KM 60, colectora Sur Estancia Vigil, Los Cardales, Campana, Buenos Aires).

Cuándo es el recorrido de 20 restaurantes del país

Del 22 al 31 de agosto.

Los lugares elegidos son Jujuy, donde el tiempo se disfruta con calma y los colores de la tierra se funden con la cultura andina, la cocina ancestral se nutre de maíces, quínoa, papa andina y carne de llama. La Patagonia, donde la inmensidad del paisaje se refleja en ingredientes nobles y platos reconfortantes; Mendoza, el corazón vitivinícola de Argentina, y por último, Buenos Aires -siempre inquieta- que fusiona tradición y vanguardia en cada plato.