El restaurante con estilo clásico y espíritu portuario que se volvió sensación en un nuevo polo gastronómico de Buenos Aires

Platos que reinterpretan sabores tradicionales con técnicas actuales y sello casero.

En el emergente barrio de Puerto Retiro, un espacio se destaca entre las propuestas que impulsan el crecimiento del nuevo polo cultural y comercial. Con una ambientación cuidada, sabores de raíz rioplatense y un servicio que apuesta a la calidez, este restaurante se posiciona como una referencia en la gastronomía porteña contemporánea.

Puerto Retiro, el nuevo escenario gastronómico de la ciudad

En los últimos años, Buenos Aires ha sumado enclaves que combinan desarrollo inmobiliario, cultura y gastronomía de calidad. Puerto Retiro, ubicado a metros del puerto y lejos del ritmo acelerado del microcentro, se consolida como una de las zonas más prometedoras. Allí, entre oficinas modernas, edificios residenciales y espacios para el arte, surgen propuestas que buscan atraer tanto a vecinos como a visitantes.

En este contexto se inscribe la apertura de Áncora, el nuevo restaurante del Grupo Aldo’s en alianza con Almarena Meliá Puerto Retiro. La elección de este punto estratégico responde a la intención de ofrecer un espacio de encuentro en un entorno que combina tranquilidad y cercanía a las principales arterias de la ciudad.

Áncora, un estilo clásico con toques contemporáneos

Ubicado en el Pasaje Pedro Zanni, Áncora despliega un concepto que mezcla la estética de los antiguos restaurantes porteños con un toque moderno. La madera, la luz natural, los manteles blancos y los detalles inspirados en el puerto crean un ambiente acogedor y atemporal. Con capacidad para 60 comensales, el lugar propone un clima íntimo y relajado, ideal para disfrutar con tiempo.

El nombre, que significa “ancla” en italiano, sintetiza su filosofía: ser un punto fijo donde hacer una pausa, reconectar con los sabores de siempre y redescubrirlos bajo una nueva mirada culinaria. Este enfoque se ve reforzado por la atención personalizada y un ritmo de servicio que prioriza la experiencia.

Cocina rioplatense con impronta casera

La propuesta gastronómica está en manos de los chefs Ana Ortuño, Leo Azulay y Fabrizio Drommi, quienes reinterpretan la cocina del Río de la Plata con técnicas actuales y un marcado sello artesanal. Entre las entradas, la pascualina artesanal con masa fina se presenta como un homenaje a la tradición, mientras que los pappardelle caseros con estofado de carne al hueso destacan por su profundidad de sabor.

Una carta curada por Aldo Graziani que acompaña cada momento de la experiencia.

La carta incluye clásicos como el revuelto gramajo, el ojo de bife con puré de coliflor y salsa criolla, y el chivito uruguayo acompañado de papas rejilla y pan elaborado en el restaurante. En el apartado dulce, los postres evocan recuerdos familiares: flan con dulce de leche y crema, almendrado con praliné y una mousse de chocolate con guiños a la infancia.

Desde la mañana, Áncora también funciona como cafetería, ofreciendo desayunos con medialunas rellenas, tostadas con mermeladas caseras y yogur con granola. Al mediodía, el menú ejecutivo propone opciones adaptadas a la dinámica laboral sin resignar calidad.

Vinos de autor y cócteles clásicos

La carta de vinos cuenta con la curaduría de Aldo Graziani y se orienta hacia etiquetas de bodegas independientes como Zaha, Riccitelli o Antro. Hay opciones por copa, espumantes y blancos naranjos, pensados para acompañar distintos momentos del día. La barra incluye cócteles clásicos como Negroni, Old Fashioned y opciones refrescantes para el verano porteño.

Información útil para la visita

Áncora se encuentra en Comodoro Pedro Zanni 351, Puerto Retiro. Abre de lunes a domingos de 7 a 10:30 hs y de 12 a 23:30 hs. Su perfil en Instagram, @ancora_ba, permite conocer las novedades y platos destacados que forman parte de esta propuesta que ya es parte de la conversación en la gastronomía local.