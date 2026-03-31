Llega el primer Salón de Vinos de España en la Argentina a La Rural 2026: cuándo es y de qué trata

El evento se presenta como una de las principales novedades del año dentro del ámbito gastronómico y vitivinícola

La agenda de eventos vinculados a la gastronomía suma una nueva propuesta internacional con la llegada del Salón de Vinos de España a la Argentina. La iniciativa reúne a referentes del sector vitivinícola en una jornada pensada para el intercambio profesional, la degustación y la difusión de etiquetas destacadas.

Cuándo y dónde se realiza el Salón de Vinos de España en Argentina

El evento tendrá su primera edición el 9 de abril de 2026 en La Rural, uno de los espacios más tradicionales para exposiciones en Buenos Aires. La actividad se desarrollará entre las 10 y las 19 horas, en una jornada intensiva dedicada al universo del vino.

La propuesta apunta a reunir en un mismo lugar a bodegas, especialistas y actores clave del sector, consolidando un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y tendencias. La participación estará orientada exclusivamente a profesionales, con inscripción previa obligatoria.

Cómo será la experiencia del Salón de Vinos de España

El Salón de Vinos de España ofrecerá un formato centrado en la degustación y el aprendizaje. El espacio principal contará con mesas de exposición donde las bodegas presentarán sus productos, permitiendo conocer etiquetas representativas de distintas regiones españolas.

Además, el evento incluirá un auditorio con dos masterclasses que profundizarán en aspectos técnicos y culturales del vino. Estas instancias estarán a cargo de Almudena Alberca, enóloga española reconocida a nivel internacional por haber obtenido el título de Master of Wine, una de las máximas distinciones del sector.

La combinación de degustaciones y capacitaciones busca generar una experiencia integral, en la que el conocimiento y la práctica se complementen para enriquecer la mirada profesional.

Bodegas y proyectos que participan del evento

La primera edición contará con la presencia de destacadas bodegas de España, que exhibirán la diversidad de estilos y terroirs del país europeo. Entre las confirmadas se encuentran Pago de Carraovejas, Verum, Izadi, Villacreces, Ossian, Pazo de Señorans, Vallformosa y Marqués de Murrieta.

También formarán parte del encuentro firmas como Matarromera, Remírez de Ganuza, Sierra Cantabria, Abadía Retuerta, Algueira, Palacios Vinos de Finca y Gil Family Estates, entre otras.

La propuesta combina espacios de cata con instancias formativas, ofreciendo una experiencia integral.

A su vez, el salón incluirá proyectos desarrollados en España por enólogos argentinos, lo que aporta una mirada complementaria al vínculo entre ambos países. Entre ellos se destacan iniciativas lideradas por Mauricio Lorca, así como El Reventón -impulsado por Adrianna Catena y Alejandro Vigil- y Castrelo das Pedras 1836, a cargo de Héctor y Pablo Durigutti.

Un evento clave para la gastronomía y el sector vitivinícola

La realización del Salón de Vinos de España en Argentina representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la gastronomía local y la producción vitivinícola internacional. El encuentro no solo promueve la difusión de vinos españoles, sino que también impulsa el intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales.

Este tipo de iniciativas contribuye a ampliar el panorama del mercado, generar nuevas conexiones comerciales y consolidar el interés por la cultura del vino. Con una propuesta enfocada en la calidad y la formación, el evento se posiciona como una de las novedades destacadas del calendario 2026.