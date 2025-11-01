Fue destacado en un documental de Netflix: dónde queda uno de los mejores lugares para ir a comer tortilla de papas en Buenos Aires

Fue destacado en un documental de Netflix: dónde queda uno de los mejores lugares para ir a comer tortilla de papa en Buenos Aires

Buenos Aires tiene cientos de puestos de comida al paso, pero uno es conocido mundialmente gracias al documental de Netflix "Street Food Latinoamérica". Se trata de Las Chicas del 3 un local del Mercado Central en el que venden las mejores tortillas de papas.

"Las Chicas del 3": el lugar reconocido mundialmente por sus tortillas de papas

En un pequeño puesto del Mercado Central se encuentran los que muchos consideran son las mejores tortillas de papas de Buenos Aires. Se trata de Las Chicas del 3 un local al paso que ganó popularidad mundialmente tras aparecer en el primer capítulo de Street Food Latinoamérica, el documental de Netflix que destaca a los mejores food trucks del mundo.

La tortilla de papas de Las Chicas del 3 se volvió una leyenda de Buenos Aires para los turistas

Actualmente, es una de las grandes opciones gastronómicas fueras de la ciudad porteña que eligen los turistas llamados por las tortillas de papas de jamón y queso, las provoletas, pizzas, empanadas de carne y hasta rollitos de verdura.

Dirigido por la pareja de emprendedoras Patricia Rodríguez Real y Romina Moore, el lugar ofrece comida recién hecha y es una parada obligatoria para disfrutar de comidas bien argentinas. Eso sí, es al paso por lo que no hay mesas ni sillas, solo una barra para comprar en el ambiente típico de feria del Mercado Central con personas trabajando y cajones de fruta alrededor.

A dónde queda "Las Chicas del 3": los horarios

El puesto con los que se creen son de las mejores tortillas de Buenos Aires abre de martes a viernes de 9.30 a 14.30 hs y se encuentra en el sector mayorista, pabellón 3, del Mercado Central, en Tapiales. Es decir, se encuentra a unos 20 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Patricia Rodríguez Real y Romina Moore son las cocineras detrás del popular puesto del Mercado Central

De qué se trata Street Food: el documental de Netflix que menciona a Buenos Aires

La serie documental Street Food edición Latinoamérica se centra en lugares de comida al paso ubicados en México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, y Bolivia. Nuestro país abre la temporada que solo tiene seis capítulos. En ese episodio, la periodista gastronómica Silvina Reusmann muestra diferentes puestos junto a sus dueños que cuentan en primera persona la historia de sus puestos.

Además de la historia de Las Chicas del 3, la producción destaca los platos de los siguientes restaurantes: