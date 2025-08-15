Día del Lemon Pie: 5 lugares de Buenos Aires para comer este postre excepcional

Buenos Aires ofrece una variedad de propuestas que van desde interpretaciones clásicas hasta versiones creativas y gourmet

Cada 15 de agosto se celebra el Día del Lemon Pie, una fecha ideal para rendir homenaje a uno de los postres más queridos en la gastronomía mundial. Buenos Aires cuenta con múltiples propuestas para degustar versiones clásicas y creativas de esta tarta cítrica. Descubrir dónde comer Lemon Pie en la ciudad es también un recorrido por estilos, recetas y entornos únicos.

Croque Madame Palacio Paz

En el elegante entorno del Palacio Paz, Croque Madame ofrece una versión refinada del clásico lemon pie. La base es una masa sablée horneada hasta alcanzar una textura quebradiza, cubierta por un biscuit casero con semillas de amapola y ralladura de limón. El relleno es un curd artesanal, cocido a baño María, de sabor ácido y cremosidad perfecta. El toque final lo da un merengue suizo firme y brillante, batido a mano y aromatizado con limón. Este postre se disfruta tanto en el Salón Comedor como en el jardín interno del lugar.

La Vicente López

Con más de dos décadas en zona norte, La Vicente López conserva en su carta un lemon pie en formato mini gateaux. La masa sablée horneada en moldes pequeños sostiene un curd de limón elaborado con jugo natural, yemas y azúcar, logrando un sabor equilibrado. El merengue italiano se dora al momento de servir, ofreciendo una presentación atractiva y una textura perfecta. Este postre se suma a una propuesta pastelera con raíces familiares que se remontan a 1905.

La Parolaccia

Reconocida por su cocina italiana, La Parolaccia incluye en su carta la piccola torta di limone, una reinterpretación del lemon pie. La base de galletitas sabor vainilla elaboradas en el lugar se cubre con una crema de limón suave y cremosa, hecha con jugo y ralladura de limones frescos. El postre se presenta con salsa de frutos del bosque y un quenelle de yogur y queso mascarpone. La experiencia puede completarse con una copa de limoncello artesanal.

Interpretaciones creativas y modernas: La Parolaccia reinventa el clásico con bases de galletitas, crema de limón y acompañamientos innovadores

La Pescadorita

Especializado en cocina de mar, La Pescadorita ofrece un Key Lime Pie que comparte el espíritu del lemon pie. Con una base crocante y una crema montada sedosa, incorpora ralladura de lima para acentuar el aroma y lograr un equilibrio entre acidez y dulzura. Puede acompañarse con el cóctel Tónico del Bosque, a base de gin, vermouth bianco, jugo de limón, almíbar de romero y agua tónica, que realza los matices cítricos.

Desarmadero

En un ambiente relajado, Desarmadero ofrece un lemon pie con base de galletitas, crema de limón elaborada con leche condensada para equilibrar la acidez, y un merengue dorado como remate. Este postre se disfruta junto a más de 40 canillas de cerveza artesanal en constante rotación. El lugar se destaca por su arte urbano, terrazas climatizadas y espacios al aire libre.