Día del Helado: 3 heladerías con propuestas artesanales que son tendencia en Buenos Aires

El gelato italiano gana protagonismo con opciones tradicionales y modernas

El Día Internacional del Helado, celebrado cada 12 de abril, impulsa la búsqueda de nuevas experiencias gastronómicas en la ciudad, donde las heladerías artesanales ganan protagonismo con propuestas innovadoras. En Buenos Aires, distintas marcas apuestan por sabores originales, materias primas de calidad y formatos que elevan el clásico postre a una experiencia completa.

Williamsburg: helados soft con impronta de autor

Dentro del universo de las heladerías que marcan tendencia, Williamsburg se destaca por ofrecer una reinterpretación del helado soft tradicional. En alianza con Kuono, heladería artesanal de Palermo, desarrolló una propuesta que combina técnica, calidad de ingredientes y una identidad propia.

Sus helados se caracterizan por una textura aireada, cremosa y envolvente, con sabores definidos que se alejan de lo convencional. Entre las opciones disponibles sobresalen el pistacho, con un perfil tostado y color verde natural, y una versión inspirada en Snickers, que aporta notas acarameladas y mayor intensidad.

Servidos en formato espiral y presentados en vasito, estos helados funcionan como un cierre ideal para una experiencia gastronómica más amplia. En el marco del 12 de abril, Williamsburg suma un atractivo adicional: con la compra de un combo específico, el helado soft de Snickers se ofrece como cortesía, reforzando la propuesta para quienes buscan una opción distinta.

Heladerías artesanales reinventan el clásico con propuestas innovadoras

Ciro: gelato italiano con sabores clásicos y opciones innovadoras

Otra de las heladerías que se posiciona entre las más elegidas es Ciro, con locales en Palermo y Puerto Madero. Su propuesta se basa en la elaboración de gelato artesanal bajo receta italiana, utilizando materias primas seleccionadas que garantizan calidad y sabor.

La carta incluye sabores tradicionales como vainilla, pistacho y dulce de leche, junto con variantes más elaboradas como chocolate Ciro o mascarpone con frutos rojos. A su vez, se incorporan opciones de temporada como mango o maracuyá, que aportan frescura y variedad.

Uno de los diferenciales de Ciro radica en la forma de presentar el gelato. Además del clásico cucurucho o pote, se puede disfrutar en versiones más elaboradas como affogato, cannoli o incluso dentro de un vaso de cookie. Esta versatilidad amplía las posibilidades de consumo y refuerza su posicionamiento dentro del circuito gastronómico.

Sabores originales y técnicas de autor marcan tendencia en Buenos Aires

Biasatti Colegiales: tradición italiana y producción artesanal

En el barrio de Colegiales, Biasatti Pastificio Centrale suma a la escena de heladerías una propuesta que combina tradición italiana y producción artesanal. El espacio incorpora una línea de helados elaborados con maquinaria especializada y procesos típicos del auténtico gelato.

La oferta se distingue por su textura cremosa y el uso de ingredientes frescos. Entre los sabores más destacados se encuentran crema americana con salsa de caramelo, mandarino, chocolate con avellanas caramelizadas y pistacho. Estas variedades también pueden disfrutarse en formato affogato, sumando una opción más sofisticada.

Experiencias gastronómicas que transforman el helado en un ritual urbano

El proyecto, liderado por los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford, integra además pastas artesanales, café de especialidad y pastelería italiana, con productos como cannoli y tiramisú. El salón moderno y la posibilidad de observar la elaboración refuerzan la experiencia integral.

En el contexto del Día del Helado, estas propuestas reflejan la evolución de las heladerías en Buenos Aires, donde la creatividad y la calidad se combinan para ofrecer alternativas que van más allá de lo tradicional.