2x1 en cerveza: una mítica pizzería porteña ofrece promociones imperdibles por el Mes de la Cerveza.

Una reconocida pizzería porteña ofrece 2x1 en cerveza por el Mes de la Cerveza. Durante la primera quincena de agosto, el local, ubicado en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, celebra esta fecha con una promoción especial en Quilmes tirada, que va a estar disponible de martes a jueves desde las 20 horas.

Se trata de La Casa Blanca de Habana, ubicada en la esquina de Nazca y Habana. En homenaje al Día Internacional de la Cerveza, que se celebra cada 1° de agosto, la pizzería se une a Cervecería Quilmes para lanzar esta promo especial durante los primeros 15 días de agosto. Habrá 2x1 en cerveza tirada, disponible todos los martes, miércoles y jueves para quienes se acerquen a su local de Villa Pueyrredón.

Con esta iniciativa, la pizzería invita a todos los fanáticos de la cerveza a disfrutar de una noche con amigos o familia para degustar sus clásicas pizzas al horno de leña y gozar de un ambiente relajado, donde el encuentro y la comunidad son protagonistas. Es ideal para quienes buscan una salida informal para cortar la semana. La promoción estará vigente del 5 al 14 de agosto, sólo para consumir en el salón.

La otra promoción imperdible que ofrece La Casa Blanca de Habana

A esta propuesta se le suma otra promoción muy especial. Desde el martes 5 hasta el domingo 17 de agosto, La Casa Blanca de Habana rendirá tributo a los 100 años del Club Villa Pueyrredón con una pizza creada para la ocasión. Con una combinación reconfortante y original de puerro, panceta, provoleta, parmesano y perejil fresco, esta edición limitada no sólo homenajea al mítico club, sino también al arraigo y la identidad del barrio.

Además, tiene un 10% de descuento exclusivo para quienes pidan esta pizza y mencionen que vienen “por el Club Pueyrredón”, luego de haber visto el reel alusivo en redes. Es una excelente oportunidad para compartir una pizza con historia y brindar por los sabores del barrio.