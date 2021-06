Pokémon UNITE llegará en julio a Nintendo Switch y en septiembre a mobile

Con un nuevo tráiler cinemático, Nintendo anunció la llegada del MOBA que tendrá a Pikachu y sus amigos como protagonistas. Tendrá free-to-play y tendrá cross-play entre plataformas.

Como una forma de celebrar el 25 aniversario de Pokémon, Nintendo anunció este jueves con un espectacular tráiler cinemático cuándo llegará Pokémon UNITE, el MOBA que tendrá como protagonistas a Pikachu y sus amigos. La nueva aventura de las divertidas criaturas de bolsillo llegará a Nintendo Switch en julio, mientras que quienes quieran jugarlo en celular deberán esperar hasta septiembre. Además, anunciaron que será free-to-play y habrá cross-play entre las plataformas.

El pasado martes, durante el Nintendo Direct de la E3, la compañía japonesa adelantó novedades de sus proyectos que están cercanos a ver la luz, como Metroid Dread, que llegará el 8 de octubre, Super Smash Bros Ultimate (28 de junio), Mario Party Superstars (29 de octubre) y la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (en el 2022). Pero no informó noticias sobre los trabajos que viene haciendo con Pokémon, que este año cumple 25 años. Claro que Nintendo no se olvidó de una de sus franquicias más exitosas sino que se lo guardó para anunciarlo por separado.

Acompañado por un impresionante tráiler cinemático, la compañía nipona confirmó que Pokémon UNITE llegará en julio a Nintendo Switch, mientras que a celulares (tanto Android como iOS) lo hará recién en septiembre. Se trata de un título muy esperado por toda la industria del gaming porque será el arribo de las populares criaturas a los MOBA, un género que tiene como máximo exponente a League of Legends. En UNITE los jugadores también se enfrentarán en combates de 5 contra 5 en tiempo real. Tal como en LoL, los objetivos serán eliminar al equipo contrario y conquistar su zona protegida.

Pero la confirmación de los meses en los que debutará Pokémon UNITE no es la única novedad que lanzó Nintendo sino que también adelantó que el videojuego tendrá formato de free-to-play. Además, una vez que esté disponible en todas las plataformas habrá cross-play. Quienes usen su Cuenta Nintendo o la cuenta de Pokémon Trainer Club podrán pasar de un dispositivo a otro sin perder los avances y contenidos conseguidos. El videojuego también inculirá un chat de voz propio, aunque ya aclararon que por el momento no estará en español.

Los jugadores podrán elegir entre Pokémones de todas las generaciones, incluyendo Escudo y Espada, y también se podrá vestir a las criaturas con atuendos alternativos. Es bueno recordar que UNITE no es la única forma de celebrar el 25 aniversario de la franquicia, sino que también se está preparando una remake de los clásicos Pokémon Diamante y Perla, que llegarán en noviembre. A principios del 2022, Nintendo lanzará Leyendas Pokémon: Arceus, el primer mundo abierto de la saga.