PlayStation Argentina anunció descuentos de hasta 75% en clásicos

PlayStation Argentina reveló que hasta el 15 de septiembre hará importantes rebajas en algunos de los títulos más relevantes de su catálogo.

PlayStation Argentina anunció descuentos de hasta 75% en "infaltables de tu colección" y una buena cantidad de juegos a menos de 15 dólares. La promoción estará disponible a través de la PlayStation Store hasta el 15 de septiembre e incluye títulos clásicos, AAA y complementos. También hay una oferta entre el 3 y el 9 de septiembre para suscribirse a PS Plus por un mes con un precio de solo 1 dólar.

Cada mes, PlayStation Argentina encuentra nuevos motivos para ofrecer descuentos en algunos de los títulos más importantes que se encuentran en su extenso catálogo. Hasta el 15 de septiembre, quienes cuenten con una de las dos consolas más recientes de Sony (PS4 y PS5) tendrán la posibilidad de descargar grandes videojuegos con rebajas que llegan hasta el 75% y también hay una interesante selección de juegos que cuestan menos de 15 dólares.

De la misma forma, hasta el 9 de septiembre los usuarios que no cuenten con suscripción a PS Plus podrán adquirir una mensual por el costo de solo 1 dólar. Vale recordar que hasta el 6 de septiembre los suscriptores del servicio de PlayStation podrán descargar de forma gratuita Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville y Tennis World Tour 2. Mientras que a partir del 7 de septiembre, los títulos que estarán disposición para descargar son Hitman 2, Predator: Hunting Grounds y Overcooked! All you can eat.

Títulos destacados con importantes descuentos

F1 2021 (25% off)

It Takes Two (25% off)

No Man’s Sky (50% off)

Apex Legends™ - Champion Edition (30% off)

Assassin's Creed Valhalla - Deluxe Edition (75% off)

Biomutant (20% off)

Control: Ultimate Edition (50% off)

Days Gone (40% off)

Dead by Daylight: Ultimate Edition (30% off)

Devil May Cry 5 Special Edition (25% off)

God of War – Digital Deluxe Edition (40% off)

Grand Theft Auto V: Premium Edition (50% off)

HITMAN 3 - Standard Edition (40% off)

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 (60% off)

Red Dead Redemption 2 (59% off)

The Last of Us Part II: Digital Deluxe Edition (25% off)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 (40% off)

Algunos juegos a menos de 15 dólares hasta el 15 de septiembre

CODE VEIN (75% off)

For Honor (75% off)

Gran Turismo™ Sport (50% off)

Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park (65% off)

LEGO® The Hobbit (75% off)

Resident Evil (50% off)

RESIDENT EVIL 7 biohazard (50% off)

Swordsman VR (30% off)

Tom Clancy's The Division™ (75% off)

Zombie Army 4: Season Pass One & Two (58% off)

Impuestos que se suman a lo que cuesten los videojuegos

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de los videojuegos comprados en el PlayStation Store y PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.