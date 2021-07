Liga Master Flow: Savage y Globant se enfrentarán en la Gran Final

Este jueves desde las 18, Savage y Globant buscarán coronarse como campeón y también se disputarán un lugar en el Regional Sur, de cara a la Promoción/Relegación de la Liga Latinoamérica de League of Legends.

Después de una semana de impresionantes semifinales ya quedaron definidos los dos equipos que se enfrentarán en la Gran Final de la Liga Master Flow de League of Legends. Globant Emerald Team y Savage Esports vencieron a New Pampas y Undead, respectivamente, y se verán las caras el próximo jueves 29 de julio desde las 18 para saber quién será el campeón de la liga local más importante del juego creado por Riot Games. El ganador de la final no solo se llevará el trofeo sino que también podrá competir en el Regional Sur para intentar acceder a la Promoción/Relegación de la Liga Latinoamérica (LLA).

Con un contundente 3-1, Globant Emerald Team revalidó todo lo bueno que hizo durante la fase regular y se quedó con el primer lugar para la Gran Final. En esta semifinal disputada el miércoles, GET se enfrentó a New Pampas, que pese a su buen rendimiento no pudo ante el poderío y las estrategias de su rival. El líder de la fase regular se rearmó para este Clausura con jugadores que combinan talento y trayectoria, y después de un excelente comienzo logró su primer objetivo: llegar a la final.

En la otra semifinal, disputada el jueves, se enfrentaron Savage Esports y Undead BK. Los no-muertos arrancaron mejor ganando los dos primeros choques de la tarde pero no pudieron mantener la ventaja y tal como les sucedió ante River en el Apertura terminaron siendo eliminados en la previa a la final. A pesar de un arranque dubitativo que lo tuvo contra las cuerdas 2-0 abajo, Savage no se rindió, dominó casi por completo los últimos tres mapas, dio vuelta la partida y se quedó con el segundo cupo para la gran final del próximo jueves 29 de julio.

Pese a la nueva derrota en semifinales, Undead tiene su lugar asegurado en la Promoción/Relegación que se disputará en la Ciudad de México, ya que por culpa de la pandemia no se realizó la del 2020, cuando los no-muertos ganaron el Regional. Con los resultados de las semifinales definidos quien perdió su oportunidad de llegar a la Regional de este año fue CASLA, que a pesar de haber sido campeón del Apertura deberá esperar un año más para intentar llegar a la Liga Latinoamérica de League of Legends.

Además de enfrentarse por ser el campeón del Clausura de la Liga Master Flow, Globant Emerald Team y Savage Esports definirán al equipo que disputará el Regional Sur, en busca de acceder a la Promoción/Relegación de LLA de este año. La final del certamen local más importante de League of Legends se llevará a cabo este jueves 29 de julio desde las 18 y podrá verse en el Canal 601 (servicio Flow de Argentina) o los canales oficiales de Twitch y YouTube de la competencia.