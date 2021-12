Juegos gratis PS Plus diciembre 2021: los títulos elegidos por Sony

Te contamos cuáles serán los juegos gratis para diciembre del 2021 con la membresía PS Plus para PlayStation 4, PlayStation 5 y PS VR.

PlayStation confirmó los tres juegos que regalará a los suscriptores de PS Plus durante diciembre. Los mismos estarán disponibles entre el 7 de diciembre y el 3 de enero. Cabe recordar que los títulos que detallaremos a continuación no tienen costo extra para quienes cuenten con una suscripción a PS Plus. Hasta el 6 de enero también siguen disponibles los tres títulos que PlayStation regala por el quinto aniversario de PS VR. Claro que hasta el 6 de diciembre, los suscriptores todavía tendrán la posibilidad de descargar los videojuegos que PlayStation ofreció durante septiembre -Knockout City, First Class Trouble y Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning-.

Juegos gratis PS Plus diciembre 2021

Godfall: Challenger Edition (PS4 y PS5)

Godfall: Challenger Edition, gratis en PS4 y PS5

Este looter-slasher ambientado en un brillante universo de fantasía lleno de caballeros heroicos y magia arcana es uno de los primeros videojuegos exclusivos de PS5 en consolas. Mientras los jugadores buscan tesoros, visten armaduras legendarias y derrotan a los más terribles enemigos, emprenderán una impactante aventura en este RPG de acción y fantasía. Este videojuego también cuenta con un modo cooperativo de hasta tres jugadores. Otra característica destacable es que el Challenger Edition también admite el juego entre generaciones, además de equipar a los jugadores con una variedad de armas mortales y puntos de habilidad.

Lego DC Super-Villains (PS4)

Lego DC Super-Villains, gratis en PS4

En esta divertida aventura, el jugador tendrá que convertirse en el mejor villano del planeta. Los usuarios tendrán que crear un nuevo supervillano para avanzar en el juego causando estrago a su paso durante toda la historia. Ambientado en un mundo abierto dentro del universo de DC, quien protege a la Tierra es el "Sindicato de la Justicia", conformado por villanos tras la desaparición de la Liga de la Justicia. En esta aventura épica, los jugadores deberán descubrir las intenciones que guardan los nuevos y extraños aspirantes a superhéroes.

Mortal Shell (PS4)

Mortal Shell, gratis en PS4

Este RPG de acción desarrollado por Cold Symmetry ofrece excelentes combates contra jefes y un modo de exploración más que interesante. Otro punto destacable de este título es la ambientación de fantasía oscura en un mundo devastado en el que los restos de la humanidad se marchitan. También habrá que rastrear santuarios ocultos de seguidores devotos y descubrir su verdadero propósito.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.