Juegos Gratis Epic Games: ¿cómo descargar Tales of the Neon Sea?

31 de marzo, 2021 | 23.50 Tales of the Neon Sea estará disponible gratis en Epic Store entre el 1 y el 8 de abril Comienza una nueva semana en la ya clásica tradición de Epic Games de ofrecer un título gratis a quienes tienen una cuenta en su tienda virtual y la elección de esta ocasión es una excelente oportunidad para los amantes de los videojuegos de puzles. El nuevo título que los usuarios de Epic Store podrán guardar para siempre en sus bibliotecas es Tales of the Neon Sea, desarrollado por el estudio independiente chino Palm Pioneer. El videojuego podrá ser descargado sin costo adicional entre el 1 y el 8 de abril. Los creadores de Fortnite le dan la bienvenida al cuarto mes del año con este videojuego inspirado en la clásica película Blade Runner. Con el nuevo título, los usuarios de Epic Store podrán sumar otro divertido videojuego independiente a su biblioteca de forma permanente. Juego gratis de Epic Store entre el 1 y el 8 de abril Tales of the Neon Sea Tales of the Neon Sea estará disponible gratis en Epic Store entre el 1 y el 8 de abril Situado en un futuro cercano en el que humanos y robots parecen convivir en armonía, este título es una aventura de puzles con una impresionante estética pixel art. Pero esa tranquilidad y armonía es solo superficial, ya que el jugador deberá ponerse en la piel del detective Rex para resolver una serie de brutales asesinatos que solo muestran el odio de los humanos contra los robots. Con una evidente inspiración en Blade Runner por su estética cyberpunk, Tales of the Neon Sea se basa en resolver los distintos puzles que se van presentando en las aproximadamente 10 a 12 horas de juego. Los desafíos van desde observar bien el ambiente, reposicionar cañerías y reordenar cuadros hasta los más clásicos como descifrar códigos para abrir una puerta. Inclusive el usuario podrá ponerse en las patas de William, el gato de Rex, para conseguir objetos y pistas claves en lugares a los que el detective no puede acceder. Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic. Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos. Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.

