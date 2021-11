Juegos en oferta: PlayStation anunció descuentos por el Black Friday

PlayStation anunció los descuentos por el Black Friday, que extenderá entre el 19 y el 29 de noviembre.

PlayStation anunció importantes descuentos para el Black Friday en algunos de los títulos más destacados de su catálogo. Si bien el viernes de descuentos será el próximo 26 de noviembre, la compañía japonesa lanzó sus rebajas este viernes 19 de noviembre en juegos tanto para PS4 como para PS5. Las mismas alcanzan a destacados videojuegos como FIFA 22, NBA 2K22, Far Cry 6, Red Dead Redemption 2, The Last of Us II y Marvel's Spider-Man: Miles Morales. También hay un importante descuento para quienes adquieran la suscripción anual a PS Plus, que costará solo 26,66 dólares.

El próximo viernes 26 de noviembre, se llevará a cabo en Argentina un nuevo Black Friday con descuentos en los más diversos ámbitos. PlayStation Argentina no solo se sumará a esta fecha sino que la extenderá entre el 19 y el 29 de noviembre. Entre esas fechas, la compañía japonesa ofrece fuertes rebajas en algunos de los juegos más destacados de su catálogo. Además, la promoción se amplificará a las principales tiendas oficiales del país para adquirir juegos físicos exclusivos de PlayStation, como The Last Of Us Part II, Demon's Soul, Returnal , Ghost of Tsushima Directors Cut y Marvel's Spider-Man: Miles Morales, entre muchos otros.

FIFA 22 (PS4), Far Cry 6 Standard Edition (PS4 y PS5), NBA 2K22 (PS4 y PS5), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Hinokami Chronicles, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Avengers y Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4 y PS5) se destacan entre los videojuegos que PlayStation ofrecerá por el Black Friday. Podés encontrar todos los títulos con descuento en este link.

Oferta en la suscripción a PS Plus

Además de los descuentos en videojuegos, PlayStation anunció que ofrecerá una fuerte rebaja en la suscripción anual a PS Plus. En vez de los 40 dólares que suele costar el servicio, quienes lo contraten entre el 19 y el 29 de noviembre solo deberán desembolsar 26,66 dólares más impuestos.

Impuestos que se suman a lo que cuesten los videojuegos

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de los videojuegos comprados en el PlayStation Store y PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.