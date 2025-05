Epic Games: juegos gratis del 22 al 28 de mayo de 2025

Sifu, uno de los juegos gratis que ofrece Epic Games para mayo.

Epic Games sigue con su estrategia de fidelización a través de su popular programa de juegos gratuitos semanales. En esta ocasión, desde el jueves 22 al 28 de mayo de 2025, los jugadores pueden descargar sin costo tres títulos muy variados y de alta calidad. La selección destaca por su diversidad de géneros y estilos, al ofrecer desde acción explosiva con estética retro hasta combates de artes marciales y destrucción kaiju.

Esta semana en particular sobresale por incluir Sifu, uno de los juegos de acción más aclamados de los últimos años, junto con el reciente Deliver At All Costs, publicado por Konami, y el peculiar Gigapocalypse, ideal para quienes disfrutan de la estética retro y el caos monstruoso. A continuación, repasamos en detalle qué ofrece cada uno de estos juegos gratuitos y cómo podés reclamarlos desde la Epic Games Store.

Los juegos gratis de Epic Games para esta semana de mayo de 2025

Sifu - El arte del kung-fu y la venganza

Desarrollado por Sloclap, es un beat 'em up centrado en las artes marciales. El jugador controla a un artista marcial que busca vengar la muerte de su familia, enfrentándose a numerosos enemigos en combates desafiantes. El juego destaca por su sistema de combate fluido, inspirado en el kung-fu Pak Mei, y una mecánica única en la que el personaje envejece cada vez que muere, lo que afecta su rendimiento. La versión ofrecida incluye la expansión gratuita "Arenas", que añade nuevos modos de juego, escenarios y desafíos.

Deliver At All Costs – Acción explosiva en los años 50

Desarrollado por Far Out Games y publicado por Konami, Deliver At All Costs es un juego de acción y aventura ambientado en 1959. El jugador asume el rol de Winston Green, un mensajero con un pasado misterioso, que debe realizar entregas poco convencionales en una ciudad caótica. El juego presenta entornos destructibles, misiones impredecibles y una narrativa dividida en tres actos, todo acompañado de una estética y música inspiradas en la década de 1950.

Gigapocalypse – Caos monstruoso estilo retro

Inspirado en los clásicos del cine kaiju, este juego permite al jugador controlar monstruos gigantes en su camino de destrucción por ciudades. Con un estilo pixel art y mecánicas de juego retro, ofrece una experiencia nostálgica y caótica para los amantes de los juegos de acción.

¿Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store?

Entrá a Epic Games Store. Iniciá sesión o creá una cuenta gratuita. Buscá los juegos Deliver At All Costs, Sifu y Gigapocalypse. Hacé clic en "Obtener" para añadirlos a tu biblioteca. Una vez reclamados, los juegos serán tuyos para siempre.

Aprovechá esta oportunidad para ampliar tu colección de juegos sin costo alguno. Recordá que la oferta es válida hasta el 28 de mayo.