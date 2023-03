El juego de steam que es furor por ser el segundo con más jugadores en simultáneo de la historia en Early Access

Sons of the Forest es la gran sensación del momento en el mundo del gaming. Te contamos todo sobre este juego: de qué trata, por qué es tan exitoso y cómo conseguirlo.

Sons of the Forest, un juego de supervivencia con toques de terror, es actualmente una de las sensaciones más destacadas en el mundo del gaming. El el videojuego desarrollado por Endnight Games (que ya había desarrollado The Forest, la primera parte de esta saga), y que está disponible en la plataforma de Steam, ha sido un gran éxito, con más de 2 millones de copias vendidas en las primeras 24 horas. También se convirtió en el segundo juego en early access (es decir, un lanzamiento previo al oficial) con mas jugadores online en simultáneo. ¿De qué trata este título que está causando furor?

¿De qué trata Sons of the Forest?

En Sons of the Forest somos miembros de un equipo de búsqueda y rescate que sufre un accidente de helicóptero. Después del accidente, somos atacados por una figura extraña. Nuestra meta es sobrevivir en la isla utilizando técnicas de supervivencia básicas como buscar comida, agua, refugio, etc. Además, debemos explorar la isla para resolver sus misterios, incluyendo el regreso de los caníbales, al mismo tiempo que cumplimos nuestra misión de rescate. Durante nuestra partida nos acompañará un NPC que se ha vuelto sensación. Kelvin es un personaje sordomudo dentro del juego que nos ayudará con nuestras tareas y se ha vuelto una sensación en las redes sociales, Twitch y Youtube. Para muchos, es una de las razones del éxito que está teniendo el juego.

Al igual que otros juegos de supervivencia, Sons of the Forest te obliga a lidiar con necesidades físicas como el hambre, la sed, la temperatura y el clima. Tu prioridad inmediata es encontrar agua y comida, ya sea cazando animales o buscando suministros. Para sobrevivir, debes construir un refugio rudimentario que te proteja de los elementos. El juego también presenta mecánicas avanzadas de artesanía y construcción, permitiéndote crear refugios complejos y herramientas útiles, como lanzas y arcos.

Pero lo que realmente distingue a Sons of the Forest de otros juegos de supervivencia es su enfoque en el terror. Inspirado en películas como Holocausto Caníbal, el juego cuenta con tribus de mutantes caníbales que acechan en el bosque y en las cavernas subterráneas. Estas criaturas hostiles visitan tu campamento en busca de víctimas y el miedo es constante. Explorar la isla es arriesgado, pero necesario para encontrar el equipo que te permita sobrevivir.

¿Cuáles son los requisitos de Sons of the Forest?

Requisitos mínimos

SO: 64-bit Windows 10

Procesador: INTEL CORE I5-8400 o AMD RYZEN 3 3300X

Memoria: 12 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB o AMD Radeon RX 570 4GB

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible (Se recomienda almacenamiento SSD)

Requisitos recomendados