Quién es Kelvin, el personaje más popular de Sons of the Forest

Sons of the Forest es una de las sensaciones en el gaming tras vender millones de copias en sólo 24 horas. El juego tiene un personaje muy particular que se volvió sensación y te contamos todo sobre él.

07 de marzo, 2023 | 14.31

Kelvin, el NPC de Sons of the Forest

En tan solo 24 horas después de su lanzamiento en acceso anticipado para PC en la plataforma Steam, Sons of the Forest logró ser un gran éxito, atrayendo a una impresionante cantidad de 400 mil jugadores simultáneos en pocos días y vendiendo millones de copias. El juego de terror y supervivencia ha logrado atrapar a miles de usuarios en tan sólo unos pocos días de salida, superando todas las expectativas. Además de contar con diversos elementos positivos que lo hacen un éxito rotundo, el juego presenta una sorpresa inesperada en su personaje llamado Kelvin. ¿Quién es Kelvin, el NPC de Sons of the Forest? Kelvin es un personaje no jugador (llamados NPC por sus siglas en inglés) en el popular juego de supervivencia Sons of the Forest. Él es un asistente que nos ayuda con tareas difíciles o desagradables. Kelvin es sordo, por lo que debemos comunicarnos con él a través de un cuaderno de notas. A pesar de parecer un personaje secundario, a medida que avanzamos en el juego, su papel se vuelve cada vez más relevante. Kelvin nos ayuda a recolectar alimentos, encontrar materiales para construir nuestra casa y fabricar objetos esenciales para sobrevivir. Además, su presencia aporta un toque divertido al juego. Por tal motivo, se volvió una sensación entre la comunidad. Sin embargo, a pesar de ser un ayudante ejemplar, Kelvin también puede cometer errores garrafales que lo harán menos querido por algunos jugadores, llegando incluso a sentir frustración hacia él. En un ejemplo de esto, el usuario γaիOO muestra cómo Kelvin destruyó su casa. ¿Se puede matar a Kelvin en Sons of the Forest? Kelvin, el NPC de Sons of the Forest Aunque para muchos jugadores Kelvin se convirtió en un personaje muy querido y vital, otros se han preguntado si es posible eliminarlo. La respuesta es clara pero cruel: sí, basta con atacarlo para quitarle la vida. !Pero cuidado! Si lo hacés, no volverá y tendrás que continuar con tu aventura en soledad. MÁS INFO Gaming Es de los más jugados en Steam: el juego de terror super barato Sons of the Forest: un éxito arrollador Sons of the Forest, secuela de The Forest, ha vendido oficialmente 2 millones de copias en sus primeras 24 horas de venta, siendo un éxito que superó todas las expectativas. La noticia fue confirmada por el desarrollador Endnight Games, quien agradeció a los fans por su apoyo y adelantó nuevo contenido en las próximas semanas. El juego ha sido muy bien recibido por los fans y ha superado las expectativas de ventas del estudio en su primer día de lanzamiento. Endnight ha prometido seguir trabajando en el juego con la ayuda de la comunidad y ofrecer nuevas actualizaciones en el futuro cercano. Cabe destacar que el juego estaba originalmente programado para un lanzamiento completo en febrero de 2023, pero Endnight decidió adoptar un modelo de acceso anticipado. "No queríamos retrasarnos de nuevo, así que en su lugar decidimos involucrar a la comunidad y mantener nuestra fecha de lanzamiento del 23 de febrero, pero en lugar de eso lanzar en acceso anticipado", anunció el estudio apenas unas semanas antes del lanzamiento.